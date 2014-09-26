Кругом война, а нефти не страшно!

*Самолеты США, Франции и арабской коалиции бомбят позиции Исламского Государства

*Объем добычи саудовской нефти стабилен и ждет подъема спроса

*Объем добычи ливийской нефти повышается до 925 000 баррелей в день.



Сырая нефть марки Brent упала ниже 97 долларов за баррель в пятницу и подошла к своему самому крупному снижению в расчете на месяц с апреля 2013 года. Дело в том, что постоянно растущие поставки перевесили страхи разрушения нефтедобывающих мощностей в Сирии и Ираке. Напомню, самолеты США, Франции и арабских государств ведут бомбардировки позиций боевиков самопровозглашенного Исламского Государства.

Замедление экономической активности охладило спрос на нефть в Европе и Азии, при этом поставки и не думают сокращаться, а даже наоборот — растут.

Так, продуктивность ливийских скважин теперь доросла до 925 000 баррелей в день — она наконец дошла до уровней, которые были при Муаммаре Каддафи.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 18 центов до 96,82 доллара за баррель. Американское сырье WTI сползло на 2 цента и стоит 92,51 доллара за баррель. Оба фьючерса теряют в цене уже третий месяц подряд.

Воздушные и ракетные удары поразили месторождения нефти в восточной Сирии во время нападения сил союзников на позиции исламских боевиков. Военная кампания набирает обороты: к американским самолетам присоединились французские реактивные истребители, а в Великобритании Парламент сегодня голосует на тему отправки и своих сил в зону конфликта.

При всем этом парадоксально, но факт: глобальные политические риски, казалось бы, совершенно не волнуют нефть. Цена на нее может остаться под давлением до встречи ОПЕК в Вене 27 ноября: страны-экспортеры нефти рассмотрят вопрос о том, чтобы установить четкую целевую норму добычи нефть в 30 млн баррелей/день в течение 2015 года.

Самый мощный на сегодняшний день экспортер нефти, Саудовская Аравия, вероятно, будет сохранять свою продуктивность устойчивой и снижать ее не будет, поскольку ожидается повышение мирового потребления. Иранский министр нефтяной промышленности обратился к странам-членам ОПЕК с просьбой приложить совместные усилия, чтобы сохранить нефтяные цены от дальнейшего падения.