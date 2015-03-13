Внимание трейдеров - на возможный паритет доллара и евро

Евро возвращается к обороне в пятницу после падения накануне, когда пара EUR/USD упала до 12-летних минимумов. Аналитики говорят, что восстановление пары, чему способствовало снижение в США в феврале объемов розничных продаж, оказалось лишь временным — после восьмидневного падения евро более, чем на 5%.

Американский банк Goldman Sachs был последним крупным банком, который сократил свои прогнозы по евро, предсказывая, что он достигнет паритета с долларом в течение года и дойдет до нового рекордного минимума к концу 2017 года.

"Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что на этой неделе была настоящая игра на изменения", - говорит Нейл Меллор, валютный аналитик Bank of New York Mellon в Лондоне. "Сочетание объявленных в прошлую пятницу сильных отчетов по занятости и запуск QE в Европе на этой неделе подкрепило ситуацию расхождения денежно-кредитных политик. Люди теперь убеждены, что Федеральная резервная система имеет возможность делать изменения в середине этого года. В этом контексте разговор о паритете и падение даже ниже привычных границ также не будет преувеличенным".

Евро в пятницу упал на 1,12% к 17:02 по мск - до уровня $1,0516, по данным investing.com. Но тем не менее, данные EPFR, приведенные в докладе Bank of America Merrill Lynch Global Research, показали, что капитал утекает из доллара в евро, когда Европейский центральный банк начал свою программу покупки активов в понедельник. В докладе говорится, что эта неделя почувствовала "эйфорию притока инвестиций в акции ЕС", в том числе и денег из США.

"Это одна из причин, которая могла бы замедлить падение доллара по отношению к евро", - говорит Джейн Фоли, старший валютный аналитик из Rabobank в Лондоне. "Понятно, что акции региона, в котором проводят количественное смягчение, чувствуют себя лучше".

Индекс доллара на прошлой немного изменился — до уровня в 99,563, после скольжения на 0,4% в четверг, когда он подрос в момент до отметки 100,060 — уровня, которого не видели с середины апреля 2003 года. Сегодня индекс вновь поднялся - до уровня 100,03 к 17:12.



"Дело в том, что ослабление доллара вчера не значит, что долларовые быки потеряли контроль над рынком, - сказал Фоли. - Тем не менее, мы близки заседанию ФРС на следующей неделе, поэтому возможно, что рынок будет готовы взять новые позиции, особенно в свете слабых данных, которые мы получили вчера".