Доллар укрепляется, евро и иена продолжают падать

EUR/USD сегодня продолжает плавно снижаться ($1,2743) в ожидании окончательных данных о ВВП США за второй квартал и на слабых данных из Германии по индексу деловых настроений. Евро в ближайшей перспективе не ждет ничего хорошего, о чем открыто говорит большинство аналитиков. Марио Драги на этой неделе явно дал понять, что ЕЦБ взял курс на разгон инфляции до целевого уровня любой ценой.



Индекс доллара относительно корзины основных валют растет уже шестую неделю подряд на ожидании подъема ставок ФРС.

Иена тем временем продолжает ослабляться относительно всех 16 основных мировых валют, USD/JPY составляет сейчас 109,04.





