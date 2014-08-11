Текущие комментарии по доллару

Тихое начало недели привело индекс доллара к торговле в середине диапазона 81.404-81.486, что как раз под максимумом 2014 на 81.716, установленном в предыдущую среду 6 августа, а дальнейшее ближайшее сопротивление можно увидеть на 81.782, которые являются 76,4% от широкого диапазона 82.671-78.906. Уровень 82.00 должен предоставить некоторое психологическое сопротивление; в последний раз мы видели его 9 сентября 2013 год. Спрос ожидается в районе минимумов 4/5 августа на 81.29, а более сильный – в районе минимумов 30 июля / 1 августа 81.179 / 81.188. Торги в настоящее время идут по 81.445. Канадские июльские начала строительств станут центром экономических данных в оставшуюся часть сессии. Пара

торгуется у нижней границы диапазона $1.0959- $1.0977. Впереди у нас есть уровень сопротивления на $1.1000 но, как ожидается, максимумы 6/8 августа $1.0986/84 также окажут свое действие в качестве препятствия на пути наверх. Прорыв этих уровней откроет путь к испытанию сопротивления в виде максимумов апреля, в первую очередь, на $1.1030 и более сильного на $1.1050. Хотя некоторая поддержка ожидается на уровне $1.0950, предыдущем сопротивлении, более сильный спрос стоит ожидать на минимумах прошлой недели в $1.0905/10. Сделки проходят сейчас на $1.0960. Евро продолжают продавать на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, который наверняка пойдет на количественное смягчение на фоне усиления ожиданий дефляции от российских ответных санкций. Дальнейшее охлаждение экономической активности лишь усилит давление на потребительские цены вниз. Иена снизилась к доллару в понедельник, отступив от максимума, достигнутого на прошлой неделе, поскольку небольшое смягчение геополитического напряжения снизило спрос на безопасную японскую валюту. "Настроения на рынке, похоже, улучшились, и это снизило спрос на такие валюты тихой гавани, как иена", - заявила старший валютный аналитик Rabobank International Джейн Фоули.