В четверг рубль возобновил рост: готовится к сюрпризам от центробанка?

Российский рубль после сильного снижения с начала недели вновь начал отыгрывать потерянные позиции. Главной причиной укрепления валюты называют рост нефтяных котировок.

К 15:40 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 60,37 (падение на 3,40%), а EUR/RUB — на уровне 64,35 (-1,06%), по данным портала investing.com. Валютные трейдеры гадают, когда евро и доллар достигнут паритета — ведь в этом случае и на российском рынке евро и доллар будут стоить одинаково.

Вчера нефть снизилась до месячных минимумов, и рубль не оставил это без внимания. На сами котировки нефти, в частности, повлияла сильная статистика по запасам в США — объемы запасов растут уже девятую неделю подряд, а производство нефти вновь ставит рекорды - 9,366 млн баррелей.

Скорее всего, именно эти отчеты и отыгрывал рынок в первой половине дня в среду, но к вечеру ситуация изменилась и цены довольно уверенно начали восстанавливаться. К закрытию торгов Brent торговался на отметке $57,54 за баррель, WTI — на отметке $48,17.

По словам аналитиков, пока лишь нефть и налоговый период являются главными движущими силами для российской валюты. Но завтра валютный рынок ждут «внутренние истории» - прежде всего, заседание центробанка РФ. Большинство участников рынка ждут снижения ставки, некоторые даже говорят о вполне серьезных цифрах. Так, к примеру, аналитики из Bank of America считают, что Банк России снизит ставку сразу на 3% - до 12%.