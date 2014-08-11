Обзор европейской сессии: евро умеренно снизился против американского доллара

Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -0.6% +0.7% +3.4%

США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера Стенли Фишер примет участие в конференции, организованной министерством финансов Швеции. Тема выступления Фишера: "Великая рецессия: движение вперед".





В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро слегка снизился против доллара США. Пустой экономический календарь понедельника вынуждает игроков ориентироваться на геополитические факторы, хотя низкая волатильность должна обусловить консолидацию на рынке.

Как пишет Камилла Саттон, аналитик Scotiabank, техническая картина по паре представляется медвежьей, «сигналы предупреждают о временной фазе затишья, после которой снижение возобновится. В среднесрочной перспективе сохраняется медвежий настрой, хотя более краткосрочные прогнозы выглядят более стабильными».

Доллар США немного укрепился против иены на фоне ослабления геополитической напряженности. В пятницу Россия завершила учения и отозвала войска к местам дислокации, а курдам удалось укрепить Эрбиль. Также сегодня утром в Газе вновь было объявлено перемирие, а позже должны начаться переговоры между сторонами.

Небольшое влияние на курс доллара оказали высказывания представителя ФРС С. Фишера. Зам. главы ФРС Стэнли Фишер заявил сегодня на конференции в Швеции, что восстановление глобальной экономики запаздывает и что потенциальному росту, судя всему, был нанесен большой ущерб.

В США такие проблемы как замедление роста производительности, слабый внешний спрос и умеренный рост рынка жилья могут говорить о том, что прогноз по росту ВВП за год вряд ли превысит 2%.

Фишер также прокомментировал влияние программы QE ФРС, которую он считает успешной. Тем не менее, она усложнила процесс работы ЦБ с краткосрочными ставками.

Также он отметил замедление роста развивающихся рынков, что, по его мнению, может быть связано с ужесточением регулирования финансового сектора. Еще он призвал к усилению координирования глобального регулирования банковской системы.