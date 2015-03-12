Рубль резко вырос против евро после открытия торгов на Московской бирже

В четверг утром российский рубль неожиданно пошел вверх и достиг отметки 64,4 против евро - впервые с конца декабря. Скорее всего, поддерживают нацвалюту рост нефти, а также продажи экспортной выручки и низкий спрос на валюту.

К 11:11 по мск пара EUR/RUB торговалась на уровне 64,79, а пара USD/RUB — на уровне 60,93.

"Обменный курс доллара держится в диапазоне 60–63 рубля, что мы считаем фундаментально обоснованным при текущем уровне цен на нефть", - говорят аналитики. Нефть Brent сейчас торгуется около $58,06 за баррель.

Сегодняшние котировки пары EUR/USD около $1,063, евро утром пошел вверх и набирает силу — рост уже больше 0,74%.

В фокусе российского валютного рынка остается будущее заседание центробанка РФ, которое запланировано на 13 марта. Возможно, на нем будет решен вопрос о понижении процентной ставки.