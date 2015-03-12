Еще один сюрприз рынку - от центробанка Южной Кореи

12 марта центральный банк Южной Кореи снизил базовую процентную ставку на 0,25%, чтобы ускорить темпы экономического роста в стране и для борьбы с низкой инфляцией.

Ставка по недельным операциям РЕПО (которую считают базовой) была понижена до рекордного минимума 1,75% с 2% годовых.

Такая мера стала неожиданностью для аналитиков, пишет The Wall Street Journal. 18 из 23 экспертов, опрошенных изданием WSJ, не ждали изменения ставки Банком Кореи в этом месяце.

Некоторые аналитики говорят, что южнокорейский ЦБ может ухудшить прогноз экономического роста уже в следующем ежеквартальном обзоре, который ожидается в апреле. В начале года банк Кореи уже ухудшил прогноз увеличения корейской экономики на 2015 год до 3,4% с 3,9%, а ожидания по инфляции - до 1,9% с 2,4%.