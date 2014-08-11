Какая статистика нас ждет на этой неделе

На свете есть всего три вида лжи: ложь, гнусная ложь и статистика. Здесь я собрала список статистических отчетов, которые, может быть, тоже относятся к разновидностям лжи, однако же повлияют на валютные рынки на этой неделе.

Вторник 12 августа: отчет по деловой уверенности и по ценам на жилье в Австралии. Данные по рознице в Великобритании. Экономические настроения Германии (от ZEW).

Среда, 13 августа: протоколы заседания по монетарной политике Банка Японии. Предварительные данные по ВВП Японии. Потребительские настроения и рост заработной платы в Австралии. Промпроизводство в Китае. Данные по безработице и занятости Великобритании. Квартальный отчет Банка Англии по инфляции, выступление главы Банка Англии Марка Карни. Отчет по экономическим ожиданиям Швейцарии. Данные по промпроизводству в Еврозоне. Розничные продажи и запасы на коммерческих складах в США.

Четверг, 14 августа: деловая активность в производственном секторе Новой Зеландии. Объем заказов в машиностроении из Японии. Предварительные данные по ВВП в Еврозоне. Канада — рост цен на жилье. В США — еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице.

Пятница, 15 августа: Великобритания — пересмотренный рост ВВП. Канада — объем производственных поставок. США — отчеты по активности в производственном секторе Нью-Йорка, промпроизводству и предварительные данные по потребительским настроениям.