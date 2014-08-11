Российские индексы прибавляют порядка 1,5 проц на улучшении внешнего фона и технических факторах

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в понедельник идут вверх на улучшении внешнего фона и технических факторах. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 1,48 проц, составив 1368,2 пункта, а индекс РТС увеличивается на 1,84 проц до 1192,18 пункта /по состоянию на 13:40 мск/, ранее поднимаясь выше 1200 пунктов. Оба индикатора сократили утренний прирост.

Настроения в начале дня поддерживает улучшение внешнего фона, отсутствие новостей по новым санкциям и технические факторы. Решение MSCI оставить в своих индексах акции Сбербанка и ВТБ также благоприятным образом сказывается на крупнейших представителях банковской отрасли. Аналитики не исключают продолжения роста российского рынка на неделе, но обращают внимание на необходимость следить за важными техническими уровнями и геополитикой - эти факторы могут изменить настроения в худшую сторону.

Директор аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимир Рожанковский говорит, что если в понедельник пятничные позитивные настроения найдут своё продолжение, то велика вероятность увидеть хороший отскок как по российским фондовым индексам, так и по рублю, что он рассматривает как основную инвестидею на ближайшие дни. "Справедливости ради надо признать, что российская экономика сейчас действительно выглядит слабой и структурно разбалансированной, несмотря на достаточно высокие цены на энергоносители. Поэтому мы подчёркиваем, что ожидаемый отскок может носить исключительно технический характер", - предупреждает эксперт.

"Индекс ММВБ после динамичного отскока конца прошлой недели в ближайшие дни попробует снова закрепиться в диапазоне 1360-1400 пунктов. Впрочем, основным детерминантом остается волатильная оценка инвесторами геополитической ситуации, так что размеренности в движениях индекса ожидать не приходится", - комментируют аналитики банка БФА.

Специалист департамента по управлению активами УК "Велес Менеджмент" Юрий Тимощенко указывает, что в случае, если индексы закрепятся на завоеванных сегодня утром территориях, повышательная коррекция имеет шансы продлиться еще 2-3 недели, а целями для отскока индексов РТС и ММВБ выступят уровни 1270 и 1420 пунктов соответственно.