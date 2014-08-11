Morgan Stanley о факторах усиления доллара

Волатильность рынка Forex, наконец, начала увеличиваться, отойдя от минимумов прошлого месяца, отмечают аналитики Morgan Stanley. Первоначально всплеск волатильности был спровоцирован сильными данными по экономике США, а затем ростом геополитических рисков. Причем все это сопровождалось усилением доллара как против высокодоходных, так и против низкодоходных валют, а также против валют развивающихся стран. В частности,

вырос против таких высокодоходных валют, как аусси, киви и луни (AUD, NZD, CAD), а также против таких низкодоходных валют, как франк и иена (CHF, JPY). В первом случае главную роль сыграла макроэкономика, во втором – фактор геополитической напряженности. Morgan Stanley будут наблюдать на этой неделе, как за любым увеличением геополитического риска, так и за любым проявлением силы в экономических данных, чтобы определить, какую поддержку получит доллар США.