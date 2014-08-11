Доллар вырос, когда рыночные настроения улучшились

В понедельник доллар вырос по отношению к иене, так как настроения рынка повысились на фоне признаков ослабления геополитической напряженности, сократив спрос на убежище - иену.



Пара USD/JPY выросла на 0,07% до 102,09, торгуется значительно выше пятничного двухнедельного минимума 101,50.

В пятницу доллар упал против иены после того, как США нанесли авиаудары по Ираку, а напряженность в отношениях между Россией и Украиной повысилась.

В понедельник настроения участников рынка восстановились после сообщения, что Россия завершила военные учения, которые она проводила рядом с границей Украины, однако инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий в регионе. Настроения инвесторов также поднялись после новости об очередном 72-часовом прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который вступил в силу в воскресенье.

Евро понизился против доллара, пара EUR/USD опустилась на 0,18% до 1,3385. Фунт поднялся, пара GBP/USD окрепла на 0,10% до 1,6789, в то время как швейцарский франк несколько опустился, пара USD/CHF выросла на 0,12% до 0,9064.

Швейцарская валюта почти проигнорировала данные, которые показали в понедельник, что розничные продажи в стране в июне выросли на 3,4% в годовом исчислении, намного выше ожидавшегося роста на 0,3%.

Товарные доллары почти без изменений: AUD/USD торгуется на 0,9270, NZD/USD находится на 0,8463, а USD/CAD стабильна в районе трехмесячного максимума 1,0973.

Индекс USD, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, снизился до 0,10% до 81,53.