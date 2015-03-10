Как правильно выбрать акции для торговли?!

Наверняка, многие трейдеры знают, что самые прибыльные стратегии форекс – это те стратегии, которые используют бычий тренд. Но если в какой-то момент времени рынки начинают показывать неустойчивость, то наверняка даже самая продвинутая стратегия может потерпеть фиаско. И если посмотреть на действительность, то годы практики вынудили меня склоняться к мнению, что на падающих рынках лучше всего использовать технику коротких продаж. Что интересует трейдера и инвестора в первую очередь? Ну, наверняка то, как снизить риски форекс, и как увеличить свою прибыль. В данной статье речь пойдет о том, как можно за непродолжительное время увеличить свой капитал на 40%-50%, а в некоторых случаях даже на 60%.

Кроме того, прошу заметить, что в данной стратегии речь не идет о том, как делать деньги на рискованных активах, к коим можно причислить опционы, фьючерсы и т.д. Конечно, здесь важен сам по себе правильный выбор акций, но мы постараемся не касаться рискованных активов.

Почему Уолл-Стрит никогда не советует делать продажи

Вы заметили этот интересный факт? Вы сможете найти море полезной информации, как, например, про торговые терминалы forex, или про фондовые рынки сша, но вот советов продавать какие-либо активы фондового рынка лично я почему-то никогда не замечал. Ну, в крайнем случае, они опубликуют какой-нибудь нейтральный отчет, согласно которому особо то и выводов никаких не сделаешь, и на этом все. И будет это восприниматься инвестором как сигнал к тому, что не нужно входить в рынок. А действительно чего-то конкретного о том, как делать выбор акций, и когда их продавать, вы не увидите. Иногда бывает, что дела идут совсем уж плохо. Вот тогда они могут сказать, что, например, какая-нибудь акция coca cola 2010 сегодня торгуется не лучшим образом, и стоит сохранять нейтральность. Но прямые высказывания о том, что желательно избавляться от акций, вы вряд ли увидите.

Здесь зарыт глубокий смысл. Дело в том, что самим представителям Уолл-Стрит невыгодно говорить о том, что у какой-то компании дела идут совсем неважно. Но даже если вы когда-то услышите, что они советуют избавляться от какой-то акции, то можете быть уверены в том, что речь идет о компании, которая не пользуется их услугами.

В общем, запомните одну прописную истину. Если вы хотите узнать, где сейчас дела обстоят совсем неважно, то никогда не пользуйтесь информацией, предоставляемой Уолл-Стрит. Поверьте, они до последнего будут скрывать от вас эту информацию. И главное, о чем они не хотят говорить, мы рассмотрим в сегодняшней статье.

Короткие продажи – быстрое обогащение

Нужно знать, что валютно-фондовая биржа – это такое место, где цена всегда быстрее всего падает, чем поднимается. Наверняка вы все еще помните, что происходило на рынках в момент начала мирового финансово-экономического кризиса в 2008 году. Как быстро тогда упал фондовый рынок.

Если посмотреть историю, то увидим интересные факты. Например, то, что за последние сто лет фондовый рынок демонстрировал стабильный рост. Каждый год это было примерно 11%. Но случались такие факты, что всего лишь за один день акции некоторых компаний падали ровно на 11% всего лишь за один день. Вот здесь и есть та особенность, про которую я хотел вам рассказать. Смотрите, для того чтобы заработать на акциях, недостаточно всего лишь сделать правильный выбор акций. Ну, пускай мы выбрали правильные акции, и ждем, когда цена на них поднимется, чтобы продать. Но ведь если история показывает, что цена в среднем за год прибавляла 11%, а бывали дни, когда за день падала на 11%, то зачем пытаться заработать на росте акций, если внутридневная торговля акциями на падении может принести такой же результат? И всего лишь за один день! И это не миф. Вы действительно сможете сделать это всего лишь за один день.

Только представьте, что вы годами ждете роста доходности по акциям, но вдруг у вас появляется возможность всего за один день заработать на обвале цен 54%. Тем, кто делает деньги на росте цен на акции, понадобилось бы для достижения такой доходности целых 5 лет!

Справедливости ради стоит отметить, что слишком малое использование техники «коротких продаж» является следствием недостаточной осведомленности инвесторов. А ведь, по сути, в этом нет абсолютно ничего сложного. Что такое вообще короткие продажи? Это ни много не мало – заработок на падении акций. Все! Но особенность данной техники заключается в том, что у трейдеров, которые используют данную технику торговли, есть возможность зарабатывать даже тогда, когда на рынке цена идет вверх. Можете, к слову, почитать, как действовал тот же бенджамин грэхем разумный инвестор. Очень познавательно.

В чем заключается ценность данной техники? Если говорить в общем, то техника коротких продаж может быть ценной с разных точек зрения. Предположим, что вы решили осуществлять торговлю на понижение. И такое решение не случайно, потому что, во-первых, вы можете увидеть, что процесс продаж достиг своего пика и вот-вот будет откат, а, во-вторых, вы можете заметить, что у компании появились какие-то проблемы, или акции ее переоценены, или появилось слишком много долгов или конкурентов. Здесь может быть что угодно.

И если вы владеете техникой коротких продаж, то вы сможете заработать здесь без опционов или других деривативов. То есть,опционная стратегия здесь имеет право на существование, но техника коротких продаж наверняка будет более доходной.

Преимущества техники коротких продаж (ТКК):

• ТКК не имеет каких-то временных премий. Можно открыть короткую позицию, и держать ее в таком положении сколько угодно

• Еще одна важная причина, по которой имеет смысл действовать подобным образом – это хеджирование инвестиционного портфеля. Не исключено, что у вас в портфеле есть много ценных бумаг. И если на большинстве рынков будет наблюдаться снижение, то, скорее всего, это отразится и на большинстве приобретенных вами акций. Поэтому золотая поговорка «не ложи яйца в одну корзину» актуальна как никогда

Когда вы открываете короткие позиции по акциям, либо же по рыночному индесу, то та прибыль, которую вы должны получить по данным коротким позициям, должна компенсировать убытки от снижающейся цены на данные ценные бумаги, которые находятся в вашем владении. Например, если у вас на руках есть ценные бумаги компаний, которые занимаются деятельностью в сфере IT, то предпочтительней будет заниматься акциями Nasdaq 100 (символ QQQQ). Это необходимо для того чтобы минимизировать риски по данным ценным бумагам.

В том случае, если вам понадобится сократить риски по так называемым «голубым фишкам», то в данном случае вам потребуется открывать короткие позиции по Dow Jones с помощью индекса DIA. Либо же использовать S&P 500 с помощью индекса SPY. Эти индексы выгодны еще и по той причине, что они являются достаточно ликвидными, и доступными для торговли. Но здесь также учитывайте, что здесь вовсе не предлагается открывать короткие позиции по индексам Dow или S&P 500 по любой причине кроме хеджирования. То есть, именно хеджирование является единственной причиной, по которой имеет смысл использовать эти инструменты. Именно они показывают реальное состояние дел в американской экономике. А вот когда вы будете играть на понижение, то в данном случае нужно уже будет ориентироваться на проблемные компании.

Если посмотреть, как делают многие инвесторы, то можно отследить интересную закономерность. А именно, тот факт, что некоторые из них покупают ценные бумаги сильных компаний применительно к определенному сектору, и в этом же секторе приобретают акции слабых компаний, чтобы сыграть ими на понижение. Допустим, могут купить акции Wal-Mart и открывают короткую позицию по Kmart, либо же длинная позиция по Exxon и короткая по BP. Но, конечно, все может зависеть также и от ваших предпочтений. Ведь если вы предпочитаете шортить относительно иностранных биржевых индексов, то в любой момент времени вы сможете открыть короткую позицию по любому из них. У Гонгонга символ EWH, у Швейцарии EWZ, у Японии EWJ и т.д. Более подробную информацию по каждому биржевому индексу вы можете получить на сайте ishares.com.

Торговля на понижение

Если говорить проще, то торговля на понижение является противоположностью самой обыкновенной сделки на фондовом рынке. Предположим, вы считаете, что акции определенной компании вырастут в цене, значит, вы покупаете определенное их количество по цене $15 за штуку, потом ждете, когда цена вырастет, и продаете эти акции по цене $30 за штуку. В итоге получается, что ваша прибыль составляет $15 с одной акции. Если брать во внимание короткие продажи, то эта техника является полной противоположностью того, что мы написали выше. То есть, если у вас есть информация или предположение, что цена акции упадет, то вы продаете несколько акций по цене $30 за штуку, а покупаете их по цене $15 за штуку. В результате также будете иметь с одной акции по $15.

Как можно продать акции, если у тебя их нет?

В переводе с английского данная техника (sell short) переводится как игра на понижение, продажа товара, которого в действительности у тебя нет. То есть, для того чтобы продать что-то, нужно это что-то иметь. Возникает следующий вопрос: где это что-то взять? Ответ простой – у брокера. Именно брокер дает взаймы рыночный инструмент, а в нашем случае это акции, вы выставляете эти акции на продажу. А если вы открываете длинную позицию, то акции возвращаются брокеру.

Особенности торговли по принципу sell short

Самая первая, и главная особенность заключается в том, что все сделки по принципу шорт, должны проводиться на маржинальном счете. Это означает, что все используемые клиентом инструменты могут покупаться им в кредит. Но, тем не менее, на вашем торговом счете должна быть определенная сумма средств.

Вторая особенность заключается в том, что запрещается использовать IRA, поскольку для торговли используется маржинальный счет. Кроме того, запрещается использовать и некоторые другие виды счетов (Keogh), либо же любые другие пенсионные платы, когда проводится торговля на понижение.

Что касается маржинального счета, то в данном случае вы должны убедиться, что брокер может предоставить вам для торговли необходимые вам акции. Но вообще нужно сказать, что в большинстве случаев у брокеров очень хороший и большой выбор акций. Поэтому вероятность того, что наиболее ликвидные из них будут отсутствовать у вашего брокера, очень мала.

Есть и еще один достаточно важный нюанс. Дело в том, что не все акции можно использовать для торговли на маржинальном счете. Это акции слабых компаний, либо же компаний, которые не являются американскими. И многие брокера накладывают различные ограничения на маржинальную торговлю. К примеру, ваш брокер может не дать вам разрешение на осуществление сделки на понижение, если цена на акцию опустилась, предположим, менее $5 за штуку. Их аргумент прост – такие ценные бумаги очень опасно шортить.

Возможность быстро и много заработать

Интересная особенность акций заключается в том, что в цене они всегда падают значительно быстрее, чем растут. И благодаря данной особенности можно заработать деньги значительно быстрее. Правда, стоит помнить, что потолком прибыльности является 100%, в том случае, если в торговле вы не применяете кредитное плечо. Причина проста. Любая акция не может потерять больше чем 100% своей стоимости.

Еще один важный нюанс: бывает так, что цены на акции растут. Это нормальное явление. Но все-таки снижение на ценные бумаги – это более распространенный процесс, и всегда стоит помнить о том, что в любое время рынок может начать падать. Именно в такие моменты нисходящий тренд является вашим другом. Благодаря исследованиям мы можем знать, что ¾ всех существующих акций идут туда, куда идет глобальный тренд. А это, в свою очередь делает процентное соотношение очень выгодным для вас в тот момент, когда на рынке идет снижение цены. Есть и еще достаточно существенное отличие игры на понижение от игры на повышение. Оно заключается в том, что трейдеру не нужно вкладывать свои средства в такую сделку. Вам нужны только те деньги, которые находятся на вашем счету. Это необходимо для того чтобы создавать определенные финансовые гарантии. И если вы просчитаетесь, и рынок пойдет не в вашу сторону, после чего вы будете вынуждены закрыться с убытком, то эти убытки вы должны будете покрыть из своего кармана.

Теперь давайте затронем тему недостатков игры на понижение

Безусловно, если вы торгуете на понижение, то вы рискуете потерять определенную часть средств. А, может быть, и все. Просто, первое, на что стоит обратить внимание в данном случае – это то, что цены на акции могут расти бесконечно долго, и нет потолка, которого они могли бы достичь, и на этом остановиться. Но, с другой стороны, получается, что нет предела вашим возможным потерям. То есть, сколько много вы можете выиграть, столько же много вы можете и проиграть.

Правда, есть панацея. И хоть она не от всех бед помогает, но сократить вероятность того, что вы получите такие потери, существует. Наш совет такой: старайтесь придерживаться правила 25%. Это означает, что каждый раз после того как рынок поднимется на 25%, закрывайте сделку. Это означает, что если вы продали акции, то нужно будет обратно купить их. И не будьте наивными, не думайте, что рынок пойдет в вашу сторону. Именно так проигрывают все свои деньги неопытные трейдеры.

Они открывают позицию, и ждут, что рынок будет идти в их сторону. А рынок тем временем идет все дальше и дальше против позиции, открытой трейдером, и в конечном итоге съедает все деньги, которые имеются на счету трейдера. Поэтому всегда помните в таких случаях, что рынок – ликвидный, и будет еще предостаточно возможностей, чтобы открыть прибыльную позицию. Успешность заключается не только в том, что у вас будет четкий план, как зарабатывать деньги, но в том, что у вас будет четкий план отступления. И когда вы научитесь придерживаться его, вы успешным. В любом случае, даже если будет большое желание, вы всегда сможете опять войти в рынок, путем открытия короткой позиции, после того, как цена вновь начнет падать.

Второе, на что необходимо обратить внимание – это «короткое сжатие». Бывают такие ситуации, что вы берете взаймы у брокера какие-то акции, и торгуете ими. Но в силу ряда причин брокер может забрать у вас эти акции, и вернуть их владельцу. А владелец, это, как правило, компания. Случается это очень редко, но, тем не менее, такие факты имеют место. Когда такое происходит, вам придется купить акции. Причем, вы отдадите за них такую цену, какая будет на данный момент, и вернете их брокеру.

И третье, что вы обязательно должны знать. Это то, что в тех случаях, когда вы будете играть на понижение, вы, по сути, будете платить дивиденды. К примеру, если какая-то компания каждый месяц будет платить $1 дивидендов, то в тот момент, когда будут выплаты, с вашего счета будет списана сумма по $1 за каждую акцию. Вот поэтому стоит учитывать важный момент: не нужно открывать короткие позиции по тем акциям, по которым высокие дивиденды. Исключение составляют только те случаи, когда по данным акциям фундаментальные факторы свидетельствуют о том, что дела компании, которая выпустила эти акции, очень плохи, либо выплата дивидендов под вопросом.

Лучше всего «шортить» с прицелом на компании, у которых плохие фундаментальные показатели

Такова уж практика, что большинство тех трейдеров, которые предпочитают играть путем преимущественного открытия длинных позиций, все свои предположения ни на чем не основывают. Или основывают на фактах, которые не имеют достаточного подтверждения. Грубо говоря – на догадках. Как правило, в таких ситуациях трейдеры начинают чувствовать, что весь рынок движется вниз, или же, что какие-то активы имеют неоправданно завышенную цену.

Мы же рекомендуем использовать несколько иной подход. Мы рекомендуем выбирать акции тех компаний, у которых дела идут совсем неважно. И чем больше проблем у такой компании, тем больше шансов на то, что мы заработаем хорошие деньги.

Ниже мы приведем несколько критериев, на основании которых можно делать правильный выбор акций:

• Помните про должностное преступление, как было в случае с индийской компанией Satyam Computer Services?

• Много производственных мощностей. Это то, что можно было наблюдать в IT-сфере 10 лет назад. Именно тогда лопнул ценовой пузырь

• Проблемы антимонопольного характера. Возможно, некоторые помнят 90-е годы, когда подобные вопросы послужили причиной падения акций Microsoft. Напомним, что тогда цена на MSFT упала с $120 до $50

• Нужно смотреть, когда у какой-либо компании имеются большие задолженности. Именно так когда-то было с акциями Ford, General Motors и Chrysler

• Иногда случается, что какая-то компания теряет долю рынка. Именно такая ситуация в свое время случилась с сетью магазинов розничной торговли Wal-Mart. Именно эта компания через какое-то время отделилась от Kmart, после чего последняя признала себя банкротом. Именно тогда акции компании рухнули с $40 до $1, а затем и еще меньше

• Случаются проблемы с имиджем целой индустрии. Все наверняка помнят события в Мексиканском заливе, когда произошла нефтяная утечка после взрыва на буровой установке, которая по праву владения являлась собственностью компании BP

• Иногда правоохранительными органами выявляются факты нарушения закона, что также бьет и по репутации компании, и по ценам на ее акции

• Мир неоднократно становился свидетелем, как попытка слияния компаний приносила полное фиаско. Например, можно вспомнить 2001 год, когда в результате попытки слияния компании HP и Comaq всего лишь за две-три недели потеряли 75% своей стоимости.

Данный список можно бесконечно долго продолжать. Наверняка, если вы уже когда-то пробовали создать свой бизнес, то узнавали, как много подводных камней в нем существует. А если говорить применительно к нашей теме, то суть в том, что рано или поздно проблемы начинаются у всех. Кто-то их оперативно решает, кто-то – нет. И когда случаются такие спады, то это отличный шанс для каждого инвестора заработать хорошие деньги.