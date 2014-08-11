Технические комментарии по GBPUSD

Фунт открылся в Азии вокруг $1.6785, прежде чем отступил к $1.6770, но оказался в состоянии медленно восстановится к равновесному уровню ночной сессии $1.6784. Валюта вернулась обратно к $1.6774 в начале торгов в Европе, но покупатели не замедлили воспользоваться провалом и подняли курс до $1.6793. Однако неспособность продвинуться выше $1.6800 обернулась усилением продаж и отходом к $1.6785/90. Дальнейший откат в евро/фунте обеспечил стерлингу некоторую плавучесть. Кросс был оттеснен к stg0.7971, где встретил поддержку. Основное внимание направлено на британскую инфляцию в среду в свете ожиданий скорого повышения процентных ставок в стране, возможно уже в конце нынешнего года.

Технический взгляд на евро/фунт

Сопротивление 4: $1.6887 - максимумы 5 и 6 августа

Сопротивление 3: $1.6845 – область консолидации на часовом графике 7 августа

Сопротивление 2: $1.6824/26 – минимум 6 августа, максимум 8 августа

Сопротивление 1: $1.6805/15 - сопротивление на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6783

Поддержка 1: $1.6768 - минимум 8 августа

Поддержка 2: $1.6741 - минимум 11 июня

Поддержка 3: $1.6688 - 1% -ная волатильность

Поддержка 4: $1.6662 - минимум 29 мая

Комментарий: фунт упал немного ниже цели проекции Фибоначчи на $1.6771 в пятницу, отказавшись протестировать поддержку минимума 11 июня $1.6741. Последующее восстановление привило фунт к $1.6805, а затем к $1.6815, предыдущему минимуму как начальному барьеру. Более лучшее сопротивление, однако, отмечено на $1.6824-26. Возврат выше этой области поощрит начало коррекции в ближайшее время. В то же время, прорыв ниже $1.6768, приведет к тестированию минимума $1.6741, который является защитой от более глубокого падения в область $1.6688- $1.6662.