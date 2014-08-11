Топ-8 событий минувшей недели, которые встряхнули рынки

Экономический портал MarketWatch собрал топ-восемь событий, которые на минувшей неделе повлияли на поведение мировых рынков. Напомню, что портал американский, поэтому для российского читателя этот рейтинг может показаться странноватым . Для удобства читателя я разделила события на две группы.





Итак, события политического и глобального характера, которые в основном затрагивают пару EUR/USD, но в случае их развития не поздоровится ни одной мировой экономике из числа открытых. Не пострадает разве что Северная Корея.



Россия продолжает эскалацию конфликта. В четверг Дмитрий Медведев объявил о запрете на импорт продуктов питания из Западной Европы и США. При этом рано говорить о том, что Европа достигла пика экономического конфликта: настоящей катастрофой стало бы увеличение экспортных цен на природный газ. Напомним, Западная Европа зимой обогревается преимущественно российским газом. Беспокойство о рисках, связанных с украинским конфликтом и новыми раундами санкций привело к существенному снижению промышленных заказов в крупнейших европейских странах (например, в Германии). Между тем, в четверг президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что восстановление экономики Еврозоны будет продолжаться, и маловероятно, что возрастание напряженности с Россией приведет к остановке процесса санации. А тем временем Россия и в ус не дует, угрожая еще и закрыть свое воздушное пространство для транзита европейских и американских самолетов в Азию через сибирские воздушные коридоры: у этой страны в кармане есть еще несколько козырей, которыми она вполне может тряхнуть. Увеличение волатильности рынка и косвенные предупреждения. Вот уже шесть лет мировые рынки характеризуются как «бычьи», поэтому с каждой неделей возрастает опасность коррекции рынка в обратную сторону. Колумнисты MarketWatch обсуждали технические факторы, которые могли бы подсказать инвесторам о надвигающемся биржевом крахе. В пятницу эксперты заявляли открыто, что фондовый рынок сейчас может быть переоценен даже сильнее, чем в 2000 году перед взрывом «технического пузыря». Забавная статья вышла в пятницу: в ней Шон Лангуа обсуждал корреляцию между работой фондовой биржи и циклами президентских выборов. Словом, имеющий глаза да увидит: фондовый и экономический мир меняется, и прошлая неделя добавила в этот процесс интенсивности. Барак Обама начал активные действия в Ираке Американский президент в четверг разрешил авианалеты на новоявленное исламское государство, которое сейчас борется с иракским правительством. Уже в пятницу американские истребители атаковали неприятельскую артиллерию, чтобы прекратить наступление исламистов на курдскую столицу Эрбиль. Рост страхов о процентной ставке в США Вторая половина 2014 года, судя по всему, пройдет под знаком ожидания повышения процентных ставок. ФРС с конца 2008 года удерживала краткосрочную процентную ставку на уровне ноля, поэтому единственный путь ее движения — только вверх. Если вы придерживаетесь политики долгосрочного инвестирования, то вам незачем паниковать. А вот если ваша стихия — краткосрочные инвестиции, то когда ФРС наконец сделает движение в сторону роста процентной ставки — вы переживете несколько очень неприятных дней. За последние несколько недель чиновники ФРС ненормально много публично высказывались об экономической политике. Эксперты видят в этом явные признаки того, что процентные ставки скоро взмоют вверх.





И вторая группа событий — крупные движения на американском фондовом рынке, ни одно из которых не играет на пользу американской валюте. Впрочем, в условиях, когда евро испытывает серьезные проблемы, сложно предсказать, кому сейчас придется тяжелее — единой европейской валюте или доллару.





Wallgreen заплатит Дяде Сэму

Вторая по величине аптечная сеть США, Wallgreen, в среду объявила о покупке оставшихся 55% акций британского аптечного оператора Alliance Boots GmbH (45% его акций Wallgreen уже выкупила не так давно). Тогда же, в среду акции Wallgreen резко подешевели на 14%, после того, как инвесторы узнали о том, что компания все-таки решила базировать свой главный офис в США. Решение странное, с учетом того, что в Швейцарии корпорация существенно сэкономила бы на налогах. Генеральный директор Wallgreen заявил сразу после заключения сделки слияния с Alliance Boots, что совет директоров изучил все возможности минимизации налогов, но в итоге вынес это непопулярное решение. В долгосрочной перспективе вопрос расположения офиса не должен волновать акционеров, сказал топ-менеджер компании.

21st Century Fox разочаровывается в Time Warner Inc.

Медиагигант в начале прошлой недели объявил, что оставляет свою попытку приобрести Time Warner Inc.. В июле Fox предложил порядка 80 млрд долларов наличными деньгами и акциями, однако это предложение было отклонено топ-менеджментом Time Warner. После того, как гендиректор компании Джефф Бьюкс обнародовал решение Time Warner остаться независимой, ее акции упали на 13%.

Sprint Communication не станет покупать T-Mobile. Совет директоров Sprint Communication Inc. во вторник тоже принял решение прекратить попытки приобретения компании T-Mobile, в результате чего акции Sprint обвалились на 19%, а T-Mobile потеряли 8%. Большие потери Target Corp. и ее акционеров

В прошлый вторник крупный дискаунт-ритейлер заявил, что его потери во втором квартале составили 148 млн долларов. Случилось это после того, как в январе ряд операций с дебетовыми и кредитными картами клиентов прошел с нарушениями правил информационной безопасности. Таким образом, компания сейчас пытается вернуть себе лояльность клиентов, а ее акции падают, равно как и общие доходы.