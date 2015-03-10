Золото дешевеет во вторник на фоне сильного доллара

Сегодня утром золото на рынке подешевело до уровня $1155,80 за тройскую унцию, а сейчас фьючерсы на золото торгуются с понижением на 0,14% - на отметке $1164,90, по данным investing.com. После вчерашнего позитивного роста цены на золото инвесторов не радуют.

"Учитывая, что повышения процентных ставок в США и укрепления доллара ждут уже давно, мы удивлены масштабом реакции рынка золота", – говорит Уильям Адамс, глава исследовательского подразделения Fastmarkets.

К 15:10 по мск пара EUR/USD упала на 1% - до отметки 1,0743. Евро начал терять свои позиции после того, как Европейский центральный банк объявил о начале покупок государственных долговых облигаций, чтобы стимулировать инфляцию и поддержать экономику еврозоны. Кроме того, ФРС, похоже, все ближе к тому, чтобы начать повышение процентных ставок. Это и поддерживает американский доллар.

Скорее всего, цены на золото и дальше будут падать. Негативные настроения на рынке пока убивают напрочь любой спрос на золото в качестве актива-убежища. Единственное, что сейчас может резко повернуть взгляды инвесторов к металлу, это серьезное ухудшение ситуации вокруг переговоров по госдолгу Греции, уверен Хоуи Ли, инвестиционный аналитик из Phillip Futures.

Серебро сегодня тоже дешевеет. К 15:13 по мск оно торговалось на уровне $15,758 за унцию.