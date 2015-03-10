Brent во вторник упала ниже $58 за баррель

К обеду вторника фьючерсы на нефть Brent упали до уровня ниже $58 за баррель. Эксперты говорят, что окрепший доллар снижает спрос на сырье. Обычно деноминированные в долларах фьючерсные контракты на нефть дешевеют при укреплении курса доллара, потому цена на нефть растет для покупателей, которые используют другие валюты.

Во время торгов к 13:45 по мск нефть Brent с поставкой в апреле упала в цене до $57,70 за баррель, а нефть WTI торгуется сейчас на уровне $49,67. Вчера Brent достаточно сильно обвалилась - на 2,01%, закрывшись на отметке $58,53 за баррель. Инвесторы все еще реагируют на высокий уровень мировых поставок сырья.

Сейчас участники торгов ждут новые данные о запасах нефти и нефтепродуктов, чтобы оценить силу спроса и предложения. Американский институт нефти обещает опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, тогда как официальные правительственные данные будут только в среду. Аналитики ожидают, что отчеты покажут рост запасов нефти за неделю на 4,2 млн баррелей.

На прошлой неделе запасы американской нефти составили 444,4 млн баррелей, это был рекорд за последние 80 лет. Получается, низкие цены на нефть все еще не отразились на объемах производства.

Инвесторы также реагируют на данные о количестве буровых нефтяных установок в США — на прошлой неделе закрыли еще 63, теперь работающих установок осталось 923 (уровень июня 2011 года). Однако низкое число установок еще не значит, что нефти добывается меньше — просто уже имеющихся и работающих достаточно для выполнения тех же объемов, что и раньше. Отсюда, по мнению некоторых экспертов, особого смысла следить за численностью нефтяных установок нет, эти данные не сильно влияют на цену сырья.

Рынок также продолжает следить за ходом переговоров между Грецией и министрами финансов еврогруппы. Есть сведения, что Греция согласилась на работу специалистов от Европейской комиссии, ЕЦБ и Международного валютного фонда в Афинах со среды.