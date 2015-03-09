ЕЦБ начал QE с выкупа немецких и итальянских облигаций

Сегодня официально запустили программу количественного смягчения от Европейского центробанка. В рамках QE регулятор будет покупать государственные облигации стран еврозоны. Как сообщает Bloomberg, ЕЦБ уже начал выкупать облигации Германии и Италии. По словам источников, близких к сделкам, банк также выбирает бельгийские и французские ценные бумаги.

Облигации сплотились - доходность 10-летних бондов Германии упала на пять б.п. - 0,05%, до 0,35% сегодня утром, приближаясь к рекордно низким границам. 10-летние бонды Италии снизились на три базисных пункта — до 1,29%.

"Покупки в рамках QE оказывают ожидаемый эффект и рынок реагирует очень позитивно", - говорит Майкл Лейстер, старший стратег из Commerzbank AG во Франкфурте. "В основном мы видим падающие доходности, где лидируют долгосрочные бумаги, так что это очень хорошее движение в стиле QE. В краткосрочной перспективе движение будет оставаться достаточно волатильным, потому что есть некоторые продавцы, которые сделали покупки раньше и теперь стремятся их продавать".

Как сообщалось ранее, ЕЦБ собирается потратить на программу количественного смягчения до €60 млрд в месяц. Всего до конца QE - около €1,1 трлн. Главная цель регулятора - разгон инфляции до 2%.

К 16:45 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0866 (рост на 0,23%).

