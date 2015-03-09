Доллар дешевеет после укрепления на сильных американских отчетах

К 11:14 по мск пара EUR/USD резко пошла вверх — до отметки 1,0885. В то же время индекс доллара показывает отрицательную динамику после недавнего роста в пятницу на фоне позитивной статистики из США. Индекс доллара упал до 97,48 (на 0,27%). Курс доллара к иене вырос до 120,84 иены.

В прошлую пятницы Министерство труда США объявило о снижении уровня безработицы в стране в феврале до 5,5%, а также об увеличении числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 295 тысяч. Эксперты ждали снижение безработицы до 5,6% и рост числа рабочих мест лишь на 235 тысяч.

"Мы можем увидеть дальнейший рост доллара, особенно если данные из США будут по-прежнему хорошими", — говорит инвестиционный стратег Edward D. Jones Кейт Уэрн (Kate Warne).