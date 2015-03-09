Нефтяные цены падают после прогнозов от Goldman Sachs

В понедельник, 9 марта, мировые нефтяные котировки показывают отрицательную динамику на фоне прогноза аналитиков из Goldman Sachs по стоимости нефти. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Так, к 10:30 по мск фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 0,76% - до $59,36 за баррель. В то же время стоимость апрельских фьючерсов на WTI упала на 0,38% - до $49,42 за баррель.

Эксперты Goldman Sachs уверены, что нефтяные цены продолжат падение в краткосрочной перспективе, особенно вероятным им кажется сценарий, где цена барреля нефти WTI упадет до $40 за баррель из-за увеличения запасов нефти по всему миру.

"Пока мы продолжаем прогнозировать восстановление спроса в 2015 году, мы полагаем, что последовательное ослабление активности, конец зимы, а также завершение потенциального спроса на пополнение запасов приведут к последовательному замедлению спроса и роста в начале весны", — пишет Reuters слова аналитиков.

Падение стоимости нефти сейчас немного ограничивают заявления генерального секретаря ОПЕК Абдаллы аль-Бадри — он заявил в воскресенье, что решение организации продолжить добычу нефти, несмотря на падение цен на нефть, вредит добыче сланцевой нефти в США. Он также добавил, что недавнее сокращение инвестиций в нефтяные проекты может привести к дефициту сырья, и тем самым это поддержит рост цен на рынке.

Кроме того, на нефтяные цены влияет пятничная статистика американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. По данным компании, на прошлой неделе общее число буровых установок уменьшилось на 5,9% — до 1,192 тысячи. В годовом выражении число установок уже сократилось на 33,5% - около 600 единиц.