"РусАл" продает непрофильные активы на $1 млрд

Крупнейший в мире производитель алюминия "РусАл" ведет переговоры о продаже непрофильных активов, как сообщают аналитики по итогам встречи с менеджерами компании.



Среди них - производство фольги, нигерийский алюминиевый завод и 50%-я доля в казахстанском угледобывающем СП. Продажа этих активов может принести компании $1 млрд и снизит ее долговую нагрузку.



Впервые о планах продажи непрофильных активов "РусАла" стало известно весной текущего года. Для оценки непрофильных активов была приглашена компания Renaissance Securities (Cyprus) из группы "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова. Тогда же стало известно, что одним из первых планируется продать неработающий с 2013 г. алюминиевый завод Alscon в неблагополучной Нигерии.



"РусАл" купил 77,5% Alscon в 2007 г. за $250 млн, затем его доля выросла до 85%. В 2009 г. власти Нигерии заявили, что Alscon стоит намного дороже - $3,2 млрд. В 2013 г. завод остановил свою работу. По данным аналитиков компании БКС, принимавших участие во встречи с менеджерами "РусАла", компания также намерена продать предприятия по производству фольги и 50% в угледобывающем СП "Богатырь Комире" в Казахстане, которое было создано казахстанским АО "Самрук-Энерго" и "РусАлом" в 2009 г. для разработки разреза Экибастузского каменноугольного бассейна и поставок энергетического угля в Россию. Как отмечала ранее казахстанская компания, "это уже стало тенденцией: электростанции России из года в год, из месяца в месяц продолжают снижать объемы потребления энергетического топлива".



Если первые два активы, даже на первый взгляд, вполне входят в список непрофильных активов, то производство фольги считалось компанией перспективным. В упаковочный дивизион "РусАла" входят четыре производителя фольги и продукции на ее основе: армянский завод "Арменал" (вошел в состав "РусАла" в 2000 г.) и российские "Саянал", "Уральская фольга" и "Саянская фольга".



Ранее "РусАл" заявлял о планах увеличения общего объема производства упаковочного дивизиона на 25% к 2014 г. с 80 тыс. до 100 тыс. тонн в год, что составит 5,3% мирового производства фольги (исключая Китай). Это должно было произойти в том числе и за счет модернизации фольгопрокатного производства. "Это очень емкий рынок. В будущем, после реализации плана по увеличению производства, мы рассматриваем возможность установки на заводах упаковочного дивизиона новых производственных линий для развития этого направления", – заявлял ранее Сергей Горячев, директор по упаковочному бизнесу "РусАла".



Чистый долг "РусАла" на конец I квартала 2014 г. составлял $10,34 млрд. В июле 2014 г. компания договорилась с кредиторами о рефинансировании части долга. Убыток "РусАла" по МСФО составил в 2013 г. $3,222 млрд. Выручка сократилась на $1,131 млрд (на 10,4%) до $9,76 млрд по сравнению с $10,891 млрд в 2012 г. из-за снижения цен на алюминий на LME и сокращения объема продаж на 9,9%. Почти 48,1% акций "РусАла" принадлежат компании En + Олега Дерипаски, 17,02% - группе "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова, 15,8% - SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника, 8,75% - Amokenga Holdings (принадлежит Glencore), 0,26% - менеджменту компании. Оставшиеся чуть более 10% акций находятся в свободном обращении.