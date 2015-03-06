В марте нужно избегать рынка золота, советуют аналитики Bloomberg

Агентство Bloomberg советует инвесторам быть осторожными с золотом в этом месяце. По их подсчетам, фьючерсы на золото на протяжении последних 40 лет именно в марте дешевели примерно на 1%. В третий месяц года котировки золота снижались намного чаще, чем в другие - в 65% случаев. Этот год — не исключение.

Если верить выявленной закономерности, инвесторам лучше избегать рынка золота в марте, рекомендует аналитик из Schaeffer's Investment Research Роки Уайт.

Смотрите сами: во время торгов в пятницу цена фьючерсов на золото с поставкой в апреле опустилась ниже $1200 за тройскую унцию — к 14:34 фьючерсы торгуются на уровне $1195,40. За эту неделю золото подешевело на 1,2%

Экономисты утверждают, что китайские потребители намного активнее скупают металл в январе и феврале, когда празднуют Новый год по лунному календарю, а потом спрос ослабевает. "В последние годы март характеризуется негативной динамикой, - говорит аналитик HSBC Holdings Plc в Нью-Йорке Джеймс Стил. - Китайские покупатели к этому времени, как правило, уже имеют хороший запас металла".

В феврале 2015 года цены на золото уже снизились на 5,2%, когда стали появляться новости о том, что Греция избежала дефолта, а доллар и акции подорожали. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на металл-актив.

Судя по результатам исследования Bloomberg, лучшими месяцами для рынка золота являются сентябрь, август и декабрь. В конце года самый высокий спрос на металл в Индии — там как раз начинается сезон свадеб и праздников.

Серебро к этому времени торговалось на уровне $16,023 за тройскую унцию.

