Эксперты Fitch Ratings: выход Греции из еврозоны не вызовет системный кризис

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings утверждают, что если Греция и покинет еврозону, то регион, конечно, будет в шоке, однако это вряд ли вызовет системный кризис или будет способствовать выходу других стран из валютного блока.

По их мнению, хотя в феврале и удалось достичь соглашения между Еврогруппой и правительством Греции, риск выхода страны из еврозоны все равно остается. «Grexit — это не наш базовый вариант, но риски остаются, пока Еврогруппа и Греция ведут переговоры по сделке», — говорят в Fitch.

По сути это худший вариант, многие аналитики признают это. Выход Греции из зоны евро потянет за собой дефолт по большей части долговых обязательств Афин. На зарубежные банки воздействие будет минимальным, потому что после списания греческого долга в 2012 году мировые банки уже понесли значительные потери.

Эксперты Fitch не видят другого очевидного кандидата на выход из еврозоны, кроме Греции, и потому предупреждают, что в среднесрочной перспективе «это остается большим риском» только для Афин, где политическая приверженность реформам ослаблена. Однако, выход страны из зоны евро, в свою очередь, может благоприятно сказаться на еврозоне и валютном союзе, потому что укрепит страны и институты ЕС в приверженности евро.

Сегодня пара EUR/USD продолжила вчерашнее падение — к 14:24 пара торговалась на уровне 1,0968 (снижение на 0,54%).