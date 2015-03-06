Amazon решил сотрудничать с Alibaba, чтобы нарастить аудиторию в Китае

С тех пор как Amazon.com вошел на территорию Китая около десяти лет назад, компания все время ведет бесполезную борьбу в секторе электронной коммерции страны. Отечественные конкуренты Alibaba Group и JD.com контролируют около 90% рынка, оставляя крайне мало места крупнейшему в мире интернет-ритейлеру. Сейчас Amazon вернулся с новой стратегией в Китай — он решил зайти на рынок с помощью своего конкурента - Alibaba.

В четверг Amazon тихонько, не афишируя, открыла новый магазин на торговом сайте группы Alibaba Tmall.com. В описании магазина значится, что компания продает продукты питания, посуду, вино, обувь и игрушки непосредственно от зарубежных поставщиков. Партнерство, которое состоялось спустя два года переговоров, дает компании Amazon большое преимущество — это 334 миллионов активных покупателей на площадке Taobao и Tmall.com. Эти сайты уже давно стали чуть ли не родным домом для интернет-работы десятков международных брендов, в том числе Hugo Boss Orange Apparel Line и Costco Wholesale.

"Мы приветствуем Amazon в системе Alibaba, их присутствие будет способствовать дальнейшему расширению выбора продуктов и повысит торговый ассортимент для китайских потребителей на Tmall", - говорится в заявлении Alibaba.

Amazon, который получает около 38% своих доходов от продаж на международных рынках, давно готовился, чтобы удовлетворить растущий аппетит китайских потребителей к импортной продукции. В августе настроить работу в шанхайской зоне свободной торговли, надеясь извлечь выгоду от менее строгих правил торговли, чтобы продавать больше продукции китайским потребителям. Три месяца спустя ритейлер привез Amazon Kindle в Tmall. Новый магазин дает компании окно для дальнейшего роста узнаваемости бренда. Как отмечает аналитик из Forrester Research, "Всем известно, что на рынке китайской электронной коммерции доминирует Alibaba и в какой-то момент вы идете рыбачить туда, где есть рыба".

Акции компаний подорожали после появления этой новости. Сегодня акции Amazon торгуются на уровне $387,83 (рост на 1,34%), акции Alibaba - на уровне $86,10 (рост на 0,71%).

