Как будет работать QE: детали программы

Европейский центральный банк вчера опубликовал подробную информацию о том, как будет работать программа количественного смягчения QE. Среди прочих условий будущей QE, которая запускается со следующего понедельника, в документе есть также список организаций и учреждений, чьи долги ЕЦБ будет выкупать в первую очередь.

Вот основные факты, о которых сообщает агентство Bloomberg:

- Закупки в рамках программы начнутся 9 марта. В общей сложности объем покупок составит 60 млрд евро в месяц.

- ЕЦБ будет покупать долги с отрицательной доходностью, пока они будут не ниже ставки по депозитам ЕЦБ на момент покупки. Ставка по депозитам ЕЦБ в настоящее время -0,2%.

- Если центральный банк еврозоны не сможет купить достаточно долговых инструментов для выполнения своего размещения, ЕЦБ позволит заменить покупки. Это правило заменяющих закупок должно позволить ЕЦБ ввести свои целевые 60 млрд евро каждый месяц в рынок.

- ЕЦБ не будет покупать более 25% акций какого-либо одного типа, чтобы избежать блокировки большинства компаний в случае какой-либо реструктуризации долга.

- ЕЦБ будет покупать только на вторичном рынке.

- ЕЦБ будет покупать долги с оставшимся сроком погашения только от 2 до 30 лет.

- ЕЦБ составил список международных и наднациональных организаций и учреждений, чей долг будет покупать:

Council of Europe Development Bank

European Atomic Energy Community

European Financial Stability Facility

European Stability Mechanism

European Investment Bank

European Union

Nordic Investment Bank

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC)

Instituto de Credito Oficial

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank

Landwirtschaftliche Rentenbank

NRW.Bank