Золото стабилизируется после трехдневного падения

В четверг днем цены на золото понемногу стабилизировались после снижения на хороших экономических отчетах из США и укреплении доллара. К 16:10 по мск золото торговалось по $1202,50 за тройскую унцию. Для сравнения — в среду цены падали до $1198,60, к закрытию уже были на уровне $1200,90 за унцию.

Аналитики ждут снижение золотых котировок, учитывая, что доллар был близок к 11-летнему максимуму против основных валют сегодня утром. Аналитики из ScotiaMocatta считают, что следующий уровень поддержки золота - $1195 за унцию.

"Мы ожидаем проверки этого уровня, и если он не устоит, возможно снижение до $1.131 (уровня ноября 2014 года)", - говорится в отчете ScotiaMocatta.

Золоту мешают положительные отчеты из США и повышенные настроения относительно скорого повышения процентных ставок ФРС. Стабильный и крепкий доллар снижает привлекательность золота как безопасного актива-убежища.

Сегодня вечером Европейский центробанк должен сообщить подробности программы скупки облигаций, которая начинается в марте. Недавно было объявлено, что процентные ставки ЕЦБ остаются неизменными — на низком уровне 0,05%.

Серебро сегодня торговалось на уровне $16,18 за унцию.