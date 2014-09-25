Банки предупреждают: кредиты станут более недоступными

Российские банки предполагают, что в третьем-четвертом кварталах 2014 года будет дальнейшее ужесточение условий кредитования для всех категорий заемщиков. Вся надежда на повышение числа крупных заемщиков, сообщается в обзоре изменения условий банковского кредитования, подготовленном ЦБ РФ по результатам ежеквартального обследования 62 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 85% российского кредитного рынка.

По оценкам 20% обследованных банков, условия кредитования крупных компаний в 3-4 кварталах 2014 года продолжат ужесточаться. О возможном смягчении УБК во втором полугодии 2014 года заявили примерно 4% банков, об отсутствии ожидания изменений - около 75% респондентов.

Доля банков, отметивших рост спроса крупных компаний как на новые кредиты, так и на пролонгацию ранее выданных, превысила долю банков, зафиксировавших снижение спроса.



По оценкам банков, увеличения спроса на потребительские кредиты можно ожидать только в конце IV квартала 2014 года, что будет связано с сезонным повышением потребительской активности населения в предпраздничный период. Повышение требований должно не допустить дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля физических лиц. Так, доля задолженности с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме задолженности физических лиц, сгруппированной в портфели однородных ссуд, за 2-й квартал 2014 года увеличилась с 6,5 до 7,3% (на 1.01.2014 она была равна 5,8%).

Условия по долгосрочным потребительским кредитам во 2-м квартале 2014 года ужесточились сильнее, чем по краткосрочным. Банки связывают это с ужесточением условий по автокредитам, в том числе с повышением ставок по автокредитам с низким первоначальным взносом.

Банки отмечают, что кредитная история потенциального заемщика, содержащая информацию о соблюдении им платежной дисциплины по ранее выданным кредитам, приобретает все большее значение для принятия банком решения о выдаче кредита или отказе в нем.