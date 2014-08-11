CFTC: спекулянты продолжают ставить на падение евро

Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 5 августа спекулянты нарастили чистую короткую позицию в евро до 128 747 контрактов против 108 075 контрактов в предыдущий отчетный период. Отметим, что данная цифра пока довольно далека от экстремальных значения, хотя и является максимальной за последние два года (прим. ProFinance.ru: 14 августа 2012 года она составила 137 810 контрактов). Спекулянты также нарастили чистую короткую позицию в иене: 95 399 контрактов против 73 069 контрактов по состоянию на 29 июля, что является максимальным значением с 11 марта.