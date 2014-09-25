К концу года EUR/USD доползет до отметки 1,10

Аналитики Barclays в сообщении для своих клиентов пересмотрели свой годовой прогноз EUR/USD c 1,25 до 1,10. «Пересмотр связан с тем, что в еврозоне очень слабый рост экономики и угроза дефляции», - отметили они. Евро, долго сидевший в районе 14-месячного минимума, на азиатской сессии в четверг окончательно сбавил свои позиции. EUR/USD упала до 1,2774, вплотную приблизившись к минимуму 2013 года (1,2740 $). Если пара пробьет этот уровень, то далее доллар устремится к уровням конца 2012 года.



Соответственно, индекс доллара по отношению к корзине основных валют подобрался еще выше: он достиг уровня 85.00 впервые с 2010 года. USD/JPY доросла до 109.22 и выглядит вполне убедительно: мало кто сомневается, что впереди повторение шестилетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе (109,46).

Евро падает жертвой заявлений Марио Драги, который вчера заявил, что ЕЦБ сохранит свободную валютную политику ровно столько времени, сколько потребуется для подъема аномально низкой инфляции до уровня, приближенного к 2%.

Комментарии Драги поступили на фоне растущего скептицизма по поводу того, сработает ли в нужную сторону предложение дешевых наличных денег банкам.

Последняя партия макростатистики заставила задуматься и над тем, насколько все же сильно отличаются экономические перспективы (а следовательно, и направления валютной политики) между Европой и США.

Напомним, немецкие деловые настроения в сентябре снова упали до самого низкого уровня за последние полтора года, в то время как продажи нового жилья в Америке выросли в августе до шестилетнего максимума.