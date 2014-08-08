Еще трое потеряли лицензии!

Финмаркет: Сегодня, 8 августа, Банк России отозвал банковские лицензии у трех кредитных организаций: двух московских банков - КБ "Аскания Траст" и КБ "КИП-Банк", а также у белгородского "Северинвестбанка", сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"Аскания Траст" не обязателен перед кредиторами





С сегодняшнего дня приказом Банка России от 08.08.2014 №ОД-2044 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "Аскания Траст" (г.Москва, №286 от 14.08.1992). Как говорится в сообщении ЦБР, решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". В связи с потерей ликвидности КБ "Аскания Траст" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности. КБ "Аскания Траст" (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Банк "Аскания Траст" по итогам первого полугодия 2014 года занял 698-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА. По данным Банка России на 1 июля текущего года, по величине активов "Аскания Траст" занимает 727-е место в банковской системе РФ.



"КИП-Банк" проводит сомнительные операции





Банк России своим приказом от 08.08.2014 №ОД-2046 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Конверсии, инвестиций и приватизации" (ООО КБ "КИП-Банк", г.Москва, рег. № 2843, от 16.05.1994). Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". КБ "КИП-Банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. На протяжении 2013 года и 1-го квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд рублей. КБ "КИП-банк" по итогам 2-го квартала 2014 года занял 704-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА, объем По данным Банка России на 1 июля текущего года, по величине активов КБ "КИП-банк" занимал 688-е место в банковской системе РФ.



"Северинвестбанк" также участвовал в сомнительных операциях





Также с сегодняшнего дня приказом Банка России от 08.08.2014 №ОД-2048 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО "Северный инвестиционный банк экономического развития" (ОАО "Северинвестбанк", г.Белгород, рег. № 2264 от 26.01.1993). Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". ОАО "Северинвестбанк" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, "Северинвестбанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. Кредитная организация была активно вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности. ОАО "Северинвестбанк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. "Северинвестбанк" по итогам 2-гоквартала 2014 года занял 720-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА. По данным Банка России на 1 июля текущего года, по величине активов Северинвестбанк занимал 730-е место в банковской системе РФ.



Во все три банка назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.