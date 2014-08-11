Bloomberg: Украинские гособлигации демонстрируют худшую динамику в мире на фоне призывов НАТО к президенту Владимиру Путину отвести войска от границы с Украиной.



Доходность долларовых бондов с погашением в июле 2017 года повышалась сегодня на 73 базисных пункта до 11,64 процента, или 11-недельного пика, а за пять дней ставка по бумагам вырастала более чем на 250 базисных пунктов и может поставить рекорд роста за неделю.

По итогам вчерашних торгов гособлигации Украины подешевели за август на 4,5 процента - это худший результат среди 58 стран из индекса Bloomberg Dollar Emerging Markets Sovereign Bond. При этом российские бумаги упали в цене на 3 процента.

Украинская валюта торгуется по 12,5 гривны за $1, или на уровне вчерашнего закрытия. В ходе торгов 7 августа гривна опускалась почти до четырехмесячного минимума в 12,6812 за $1.

Фондовый индекс UX поднялся на 0,5 процента после шести дней снижения.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, прибывший в Киев для переговоров с президентом Петром Порошенко, призвал Россию «отойти от края пропасти», в то время как украинские войска продолжают наступление на ополченцев.