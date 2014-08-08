Слабенький ты, фунт, на этой неделе

В пятницу фунт упал почти до двухмесячного минимума против доллара США, так как публикация пессимистичных данных по торговому балансу Великобритании негативно повлияла на спрос на фунт стерлингов, в то время как геополитическая ситуация продолжает поддерживать спрос на активы-убежища.

Пара GBP/USD в ходе утренних европейских торгов достигла 1,6797, самой низкой отметки с 12 июня; пара впоследствии укрепилась на 1,6813, снизившись на 0,11%.

Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,6790, минимуме 12 июня, и сопротивление на 1,6884, максимуме 6 августа.

Официальные данные ранее показали, что дефицит торгового баланса Великобритании увеличился в июне до 9,41 млрд фунтов стерлингов с 9,15 млрд фунтов стерлингов в мае, чей показатель был пересмотрен с ранее предполагаемых 9,20 млрд фунтов стерлингов. Аналитики ожидали, что в июне дефицит торгового баланса сократится до 8,80 млрд фунтов стерлингов.

Фунт упал и по отношению к евро, пара EUR/GBP поднялась на 0,31% до 0,7965.