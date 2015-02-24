Стоимость нефти Brent возвращается к отметке $60 за баррель

Во вторник днем мировые цены на нефть возвращаются к прежним отметкам — инвесторы в ожидании экономических отчетов по запасам "черного золота" в США. Так, к 16:14 по мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $59,63 за баррель, WTI – на отметке $49,77.

Участники рынка ждут в среду еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики уверены, что запасы выросли на 3,75 млн баррелей. Также завтра выйдут отчеты от Американского института нефти EIA по недельным запасам дистиллятов — прогнозируют, что их объем снизился еще на 3,25 млн на прошлой неделе.

"Трейдеры в настоящий момент наблюдают на рынке две динамики — превышение предложения над спросом, подтвержденное увеличением запасов нефти в США, и предположение некоторых участников торгов о том, что предложение уменьшится", — говорит главный стратег из CMC Markets Рик Спунер.

Напомним, что утром сегодня нефтяные котировки резко упали, когда появились новости о том, что министр нефти Нигерии заявила газете The Financial Times, что ОПЕК может провести чрезвычайное заседание по ценам на нефть. Она утверждает, что почти все страны картеля (кроме арабских стран) чувствуют себя сейчас очень некомфортно. Если цена на нефть упадет еще ниже, велика вероятность экстренного заседания ОПЕК, сказала она. "Мы уже ведем переговоры со странами-членами организации", — добавила министр.