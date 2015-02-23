Нефтяные котировки падают: инвесторы беспокоятся о перенасыщении рынка предложения

Сегодня днем фьючерсы на нефть теряют в цене, когда на сырьевом рынке сохраняются опасения по поводу повышенных запасов, особенно в США — там их уровень достиг рекордной отметки.

Во время торгов к 13:32 по мск нефть WTI с поставкой в апреле упала до уровня $50,11 за баррель. В то же время нефть Brent торговалась на отметке $59,70 за баррель. Цены на нефть упали после того, как отчеты показали: на прошлой неделе темпы сокращения буровых установок в США замедлились, а это дает повод волноваться по поводу перенасыщения запасов в мире.

В пятницу Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе количество буровых установок в США снизилось всего на 37 — это было минимальным недельным сокращением в этом году. Количество буровых установок в США составило 1019. Но тем временем, правительственные отчеты показывают, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли до 80-летнего пика — получается, низкие котировки не отражаются на добыче.

Пока инвесторы все равно сохраняют осторожность, потому что сегодня Греция должна представить список реформ на рассмотрение кредиторам еврозоны, чтобы получить продление финпомощи еще на четыре месяца.