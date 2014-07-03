Пресс-конференция главы ЕЦБ: все основные прогнозы оправдались

Завершается эпопея с ожиданием решения ЕЦБ относительно монетарной политики на ближайшие годы. Президент европейского регулятора объявил о своем намерении сохранить базовые процентные ставки на рекордно низком уровне еще долгое время. Все три базовых процентных ставки остаются такими же, как и были установлены 5 июня: кредитная — 0,15%, депозитная — минус 0,1%, маржинальная по кредитам — 0,4%. Эти меры по снижению помогли дополнительно смягчить кредитно-денежную политику и способствовать экономическому восстановлению региона. Руководство продолжает следить за геополитикой, понижательные риски сохраняются

Инвесторов тревожит низкий уровень инфляции. По этому поводу Марио Драги продемонстрировал умеренный оптимизм: он прогнозирует низкие темпы роста потребительских цен в 2014 году, а потом постепенное ускорение в 2015 — 2016 гг, и инфляция должна будет прийти к таргетируемым 2%.

Подготовка по количественному смягчению (выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами) ускоряется. Максимальная простота и прозрачность этих сделок ЕЦБ снимет все подозрения.

Были обнародованы детали и условия программы долгосрочного кредитования (TLTRO) — тот самый мелкий шрифт, о котором беспокоились европейские банкиры. Совокупный объем этого «спасательного круга» для банков дойдет до 1 трлн евро, и за счет нее в том числе европейский регулятор будет стремиться к повышению инфляции до желаемого уровня.

Из организационных новостей — решение Центробанка Европы проводить совещания не 12, а 8 раз в год, после чего обязательно публиковать протоколы заседаний. Такой режим работы должен будет запуститься с 2015 года.