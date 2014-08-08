Банки в России: санкциями бьют внутри и снаружи

На прошлой неделе, во вторник 29 июля США и Европа обнародовали новые списки так называемых «секторальных» санкций против России, расширив число подпадающих под них компаний. В части российских банков Америка добавила к ВЭБу и Газпромбанку банки группы ВТБ, Банк Москвы и Россельхозбанк. Этот список (за исключением Сбербанка) совпадает с выборкой, которая в Центре структурных исследований ИЭП используется для оценки динамики показателей крупных российских госбанков.

В описании нового пакета европейских санкций использовано более широкое понятие «state-owned Russian banks, development banks …», без подробной расшифровки. По всей видимости, речь об аналогичном списке кредитных организаций. Исключение из европейских санкций может составить Газпромбанк, в число акционеров которого не входят госорганы и в котором ни один из крупнейших собственников не обладает контрольным пакетом акций. Под вопросом также остается Сбербанк, который формально принадлежит ЦБ. По последним сообщениям, крупнейший российский банк также должен быть включен в европейский санкционный список.

Последствия нового пакета санкций для российских банков будут весьма ощутимыми. Даже первоначальные санкции, введенные в марте против отдельных, далеко не самых крупных банков, имели определенный психологический эффект для всей банковской системы. Теперь же банкам, занимающим значимые доли практически во всех сегментах рынка, резко затрудняется доступ к внешнему финансированию, что отразится на динамике всего банковского сектора.

Для российских банков прошедший год, совпавший с первым годом работы нового руководства ЦБ, и так выдался не самым удачным.

Процесс активной «зачистки» банков, начатый в июле 2013 года, в результате которого уже более 70 организаций прекратили свою деятельность, отпугнул клиентов, в основном физических лиц, от мелких частных банков. С осени прошлого года доля госбанков в большинстве сегментов рынка банковских услуг выросла на несколько процентных пунктов. Интенсивная девальвация рубля в начале 2014 года имела еще более серьезные последствия. В I квартале отток средств населения затронул все основные категории банков от мелких частных до крупных государственных, а возобновившийся с апреля приток вкладов до сих пор еще не компенсировал отток.

Таким образом, банковский сектор потерял один из основных институциональных источников своих пассивов, а госбанки упрочили свои позиции не только на рынке частных вкладов, но и в розничном кредитовании, и в привлечении средств корпоративных клиентов.

Зарубежные займы также традиционно были важным источником пассивов для российских банков.

После кризиса 2008-2009 годов их относительная значимость понизилась, но тем не менее обязательства перед иностранцами продолжают занимать более 10% от совокупных банковских пассивов. Более того, в последние годы внешние займы стали все больше концентрироваться именно в госбанках. В конце 2008 года на госбанки приходилось около 40% зарубежных пассивов, сейчас их доля на рынке внешних займов российских банков превышает 60%.

И американские, и европейские санкции запрещают соответственно американским и европейским компаниям инвестировать в обязательства российских госбанков срочностью свыше 90 дней и выпущенных после момента официального утверждения данных актов. Тем самым для большей части российского банковского сектора перекрывается возможность рефинансировать свой внешний долг на американском и европейском финансовых рынках.

Уже во II квартале 2014 года банки не смогли рефинансировать весь необходимый объем платежей, что привело к сокращению иностранных пассивов приблизительно на $10 млрд. При этом почти половина новых внешних займов банков не превышает по срочности те самые 90 дней и должна быть погашена уже в ближайшем квартале. То есть еще до объявления последнего пакета санкций, схема его действия была испытана банками на себе при обслуживании существующей внешней задолженности. В течение следующих четырех кварталов (во II полугодии 2014 года и I полугодии 2015-го) банки должны выплатить только по основному долгу перед внешними инвесторами около $50 млрд.

При полном закрытии внешних рынков для российских банков необходимые средства придется искать в альтернативных источниках. Банк России уже выразил готовность «предпринять адекватные меры по поддержке» попавших под санкции банков. Тем более, что в I полугодии 2014 года денежные власти уже расширили объемы поддержки банков почти на 1,5 трлн рублей, компенсируя отток вкладов населения и сокращение внешних долгов. Соответственно, полная компенсация выплат внешних займов в ближайшие четыре квартала потребует увеличения рефинансирования банков не менее чем на 1,8 трлн рублей — в таких условиях рубль вряд ли будет укрепляться.

Господдержка банковского сектора уже превысила уровень 2009 года. Тогда максимальный уровень задолженности банков перед регуляторами составлял 8,2% ВВП, сейчас — 8,5% ВВП. Вдобавок на прошлой неделе Банк России уже в третий раз за этот год поднял значение ключевой процентной ставки. Если в начале года она составляла 5,5% годовых, то с 28 июля — 8,0% годовых. Это означает, что господдержка будет обходиться банкам все дороже. Уже за I полугодие 2014 года банки выплатили Банку России свыше 150 млрд рублей процентных платежей. Дальнейший рост задолженности банков перед регулятором по повышенной ставке может привести к увеличению процентных платежей по централизованным кредитам до 500 млрд рублей в год — это более половины всей прибыли банковского сектора.

"Огосударствление" банковского сектора, особенно заметное за последний год, усиливает негативный эффект санкций для российской финансовой системы, так как санкции пока направлены именно против госбанков. Впрочем, вряд ли нынешнее руководство ЦБ, пришедшее к управлению российской банковской системой «мирным» летом прошлого года, могло предвидеть такое развитие событий.