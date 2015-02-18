Китай объединит крупнейшие нефтяные компании, чтобы создать конкурента Exxon и Shell

Китайские власти задумались о масштабном слиянии крупнейших нефтегазовых и нефтехимических компаний страны, чтобы создать такого нефтяного гиганта, который сможет превзойти иностранных конкурентов - американскую компанию Exxon Mobil и англо-голландскую Royal Dutch Shell. Об этом сегодня сообщает издание The Wall Street Journal.

Как вариант консультативная комиссия уже рассматривает слияние China National Petroleum Corp. с ее основным конкурентом на внутреннем рынке China Petroleum Corp. Если их удастся объединить, в Китае появится одна из крупнейших компаний в мире по многим характеристикам. Второй вариант — объединение China National Offshore Oil Corp. и Sinochem Group.

"Мы хотим создать крупный китайский бренд для повышения конкурентоспособности за рубежом. Мы хотим собственную ExxonMobil", - сказал WSJ один из китайских чиновников.

Пока о сроках окончательного этапа не говорят, точно так же власти могут в любой момент отказаться от идеи консолидации ТЭК.

Руководство Китая во главе с председателем КНР Си Цзиньпином второй год реорганизует крупнейшие госкомпании, чтобы повысить их конкурентоспособность на международных рынках. В прошлом году, к примеру, говорили о слиянии двух крупнейших производителей подвижного состава. Пекин тогда хотел сохранить госсектор, хотя и открыл ряд отраслей для частного капитала и иностранных инвесторов.

Низкие цены на нефть могут повысить активность в нефтегазовом секторе по всему миру: сильные конкуренты используют момент, чтобы купить ослабленные мелкие компании, говорят эксперты. В 2014 году канадскую Talisman Energy приобрела испанская компания Repsol за $8,3 млрд.