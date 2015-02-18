Путин уличил Запад в поставках оружия на Украину

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в районе украинского города Дебальцево, где продолжаются боевые действия, несмотря на перемирие, предусмотренное минским соглашением.

По его словам, в целом в Донбассе «отмечается значительное снижение боевой активности», передает РИА Новости. При этом глава государства не сомневается, что страны Запада поставляют оружие на Украину.



Путин выразил мнение, что урегулировать конфликт военным путем нельзя. «Можно только мирным, можно только договориться с частью своей страны, обеспечить их законные права», — заявил он, отметив, что в противном случае кризису «не будет конца».