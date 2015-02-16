Министр нефти Кувейта: нефть дорожает быстрее, чем ожидалось

Министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр заявил, что в мире цены на нефть начали рост намного быстрее, чем ожидалось ранее. По его оценкам, положительная динамика продолжится и дальше.

"Цены на нефть восстанавливаются быстрее, чем ожидалось", — говорит министр. - "Я думаю, что это продолжится… Стоимость начала расти, и мы надеемся, во второй половине 2015 года увидим лучшие цены". Согласно отчетам ОПЕК, избыточное предложение на рынке сырья сейчас снижается быстрее, чем ожидалось. Излишков добычи становится меньше, а значит, продавцы могут понемногу поднимать цены.

Напомним, с лета 2014 года цены на нефть упали больше, чем в два раза — до $45 за баррель. Аналитики говорили, что такое резкое снижение нефтяных котировок связано с переизбытком сырья на рынке. Больше всего рынок потрясло решение стран ОПЕК в ноябре не изменять уровни добычи нефти — это вызвало еще более резкий обвал цен. Но никто из стран-членов организации не говорит, что ОПЕК собирается сократить добычу.

В конце января 2015 года нефть понемногу начала дорожать — на новостях о снижении числа буровых установок в США и планах многих мировых нефтяных компаний сократить инвестиции. Сегодня к 14:00 по мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подорожали на 0,21% - до отметки $61,65 за баррель. WTI в это время торговался на уровне $53,41 за баррель.