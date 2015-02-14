Закрутив этот винтик тебе откроются все двери

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Закрутив этот винтик тебе откроются все карты.
Как часто у Вас происходит страх открытия сделок? Наверно всем читающим знакомо то чувство когда сидишь у монитора и не как не можешь решится, открывать или не открывать сделку и когда ты все таки решил рынок бац и начинает идти против тебя, а причина тому то что ты слишком много думал, а все из за того что не сдал этот план норматива сделок.
Что такое норматив сделок и как его проходить?
Норматив это простая норма, норма статистических факторов, которые отражают всю суть ваших действий, а действия бывают правильные или не правильный, а если говорить еще яснее, то эффективные и не эффективные.
Пикап и трейдинг! Что общего?
Каждый мужчина хоть раз пытался сделать подход к девушке и у 98% этого по началу не получалось, грустная статистика да? Прям как в трейдинге! Но все же, есть те, кто достаточно настырен и уперт, те, у кого еще есть яйца и кто не боится их потрогать. И что они начинают делать? Какие эффективные действия они применяют? Ответ очень прост:
1) Смотрят успешные действия тех, у кого это уже получилось (видео на YouTube). Сюда НЕ относится чтение книг про знакомство и т.д. это все полная чушь. Речь идет именно о видео тех, кто реально делает это на практике. Кому интересно я скину ссылки на их каналы. Так как это реально очень круто.
2) Идут в бой, в поле на охоту! Выходят на улицу и начинаются знакомится. Начинают испытывать стресс.
Но даже в этом случае многие сдаются, так как их постоянно отшивают. Но что делают самые умные? Интуитивно они начинают подходить как можно к большим девушкам и по итогу смотрят сколько раз его отшили, сколько раз дали номер телефона, сколько согласились на свидание и сколько раз он проснулся с новой девушкой.
И в этот момент человек уже начинает спокойной относится к знакомствам, у него появляется опыт, проходит дикий страх и он это делает уже почти на автомате.
В чем смысл этого примера? Смысл лишь в том что нужно вести статистику. Например в течение недели мы подошли к 100 девушкам, 50 дали номер, 20 пришли на свидание, а с 8 ты проснулся утром. О чем нам это говорит? (то что все бабы шлюхи). Да о том, что ты молодец! Ты не рискуя ни чем 8 раза в неделю просыпаешься с новыми девушками.
Торговля = норматив сделок! Твоя персональная статистика!
Нам как трейдерам всегда нужно стремится туда, где эффективность наших действий высока, туда, где математическое ожидание сделок достаточное высокое, а как нам это все понять и выявить?
Все достаточно просто, нам нужно вести свой дневник трейдера, анализ своих действий, своих сделок. Есть ряд онлайн сервисов, например marketstat.ru но там как мне, известно все еще отсутствует бесплатный анализ сделок. Нужно регистрироваться и постоянно платить абонентскую плату, к тому же нужен интернет. Поэтому мы бесплатно для Вас сделали небольшой файл в программе Excell который показывает Вам вашу эффективность. Выглядит он примерно так:
Как я и говорил, он полностью бесплатен. Вам лишь нужно написать мне в Skype (Aziz4eg) и в нашей группе в чате я скину Вам этот файлик. Написать мне в скайп Вы можете и через сайт, зайди на главную страницу AlievTG кликнув по слову Skype.
В чем смысл, какой итог?
В заключение подводя итог можно сказать лишь одно! Для того чтобы не ссать перед открытием сделок Вы должны:
1) Сделать это много раз (страх проходит только на практике) Чем больше сделок (прибыльных) тем меньше страх. Я не верю тем кто говорит что страх подхода, как и страх открытия сделок зависит только лишь от количества сделок/подходов.
Если Вы сделали 500 сделок и 500 в минус, то явно Вы делаете что, то не так и страх при этом увеличивается + сюда прибавляется паника, так как же как и в подходах к девушкам. Но в подходах к девушкам Вы почти, ни чем не рискуете.
2) Осознавать то, что Вы делаете. Вам нужно иметь свой четкий алгоритм, свои правила «подхода», при котором у Вас получается закрывать сделку в плюс как минимум с математическим ожиданием 1к4 (Риск/Профит).
Смысл и вся соль в том, что Вы должны понимать, почему Вы принимаете то или иное решение и после принятия какого либо из решений провести его анализ на один лишь фактор, фактор эффективности. А эффективность у нас это соотношение риска к прибыли.
Думаю что мой пост был Вам полезен и если Вам понравилось то просто делаем репост в соц.сети, нажимаем лайки или пишем комментарий, а так же не забываем вступать в наш закрытый чат пройдя на главную страничку сайта AlievTG (http://alievtg.ru/) либо написав мне в Skype: Aziz4eg
http://alievtg.ru/blog/?p=15
Как часто у Вас происходит страх открытия сделок? Наверно всем читающим знакомо то чувство когда сидишь у монитора и не как не можешь решится, открывать или не открывать сделку и когда ты все таки решил рынок бац и начинает идти против тебя, а причина тому то что ты слишком много думал, а все из за того что не сдал этот план норматива сделок.
Что такое норматив сделок и как его проходить?
Норматив это простая норма, норма статистических факторов, которые отражают всю суть ваших действий, а действия бывают правильные или не правильный, а если говорить еще яснее, то эффективные и не эффективные.
Пикап и трейдинг! Что общего?
Каждый мужчина хоть раз пытался сделать подход к девушке и у 98% этого по началу не получалось, грустная статистика да? Прям как в трейдинге! Но все же, есть те, кто достаточно настырен и уперт, те, у кого еще есть яйца и кто не боится их потрогать. И что они начинают делать? Какие эффективные действия они применяют? Ответ очень прост:
1) Смотрят успешные действия тех, у кого это уже получилось (видео на YouTube). Сюда НЕ относится чтение книг про знакомство и т.д. это все полная чушь. Речь идет именно о видео тех, кто реально делает это на практике. Кому интересно я скину ссылки на их каналы. Так как это реально очень круто.
2) Идут в бой, в поле на охоту! Выходят на улицу и начинаются знакомится. Начинают испытывать стресс.
Но даже в этом случае многие сдаются, так как их постоянно отшивают. Но что делают самые умные? Интуитивно они начинают подходить как можно к большим девушкам и по итогу смотрят сколько раз его отшили, сколько раз дали номер телефона, сколько согласились на свидание и сколько раз он проснулся с новой девушкой.
И в этот момент человек уже начинает спокойной относится к знакомствам, у него появляется опыт, проходит дикий страх и он это делает уже почти на автомате.
В чем смысл этого примера? Смысл лишь в том что нужно вести статистику. Например в течение недели мы подошли к 100 девушкам, 50 дали номер, 20 пришли на свидание, а с 8 ты проснулся утром. О чем нам это говорит? (то что все бабы шлюхи). Да о том, что ты молодец! Ты не рискуя ни чем 8 раза в неделю просыпаешься с новыми девушками.
Торговля = норматив сделок! Твоя персональная статистика!
Нам как трейдерам всегда нужно стремится туда, где эффективность наших действий высока, туда, где математическое ожидание сделок достаточное высокое, а как нам это все понять и выявить?
Все достаточно просто, нам нужно вести свой дневник трейдера, анализ своих действий, своих сделок. Есть ряд онлайн сервисов, например marketstat.ru но там как мне, известно все еще отсутствует бесплатный анализ сделок. Нужно регистрироваться и постоянно платить абонентскую плату, к тому же нужен интернет. Поэтому мы бесплатно для Вас сделали небольшой файл в программе Excell который показывает Вам вашу эффективность. Выглядит он примерно так:
Как я и говорил, он полностью бесплатен. Вам лишь нужно написать мне в Skype (Aziz4eg) и в нашей группе в чате я скину Вам этот файлик. Написать мне в скайп Вы можете и через сайт, зайди на главную страницу AlievTG кликнув по слову Skype.
В чем смысл, какой итог?
В заключение подводя итог можно сказать лишь одно! Для того чтобы не ссать перед открытием сделок Вы должны:
1) Сделать это много раз (страх проходит только на практике) Чем больше сделок (прибыльных) тем меньше страх. Я не верю тем кто говорит что страх подхода, как и страх открытия сделок зависит только лишь от количества сделок/подходов.
Если Вы сделали 500 сделок и 500 в минус, то явно Вы делаете что, то не так и страх при этом увеличивается + сюда прибавляется паника, так как же как и в подходах к девушкам. Но в подходах к девушкам Вы почти, ни чем не рискуете.
2) Осознавать то, что Вы делаете. Вам нужно иметь свой четкий алгоритм, свои правила «подхода», при котором у Вас получается закрывать сделку в плюс как минимум с математическим ожиданием 1к4 (Риск/Профит).
Смысл и вся соль в том, что Вы должны понимать, почему Вы принимаете то или иное решение и после принятия какого либо из решений провести его анализ на один лишь фактор, фактор эффективности. А эффективность у нас это соотношение риска к прибыли.
Думаю что мой пост был Вам полезен и если Вам понравилось то просто делаем репост в соц.сети, нажимаем лайки или пишем комментарий, а так же не забываем вступать в наш закрытый чат пройдя на главную страничку сайта AlievTG (http://alievtg.ru/) либо написав мне в Skype: Aziz4eg
http://alievtg.ru/blog/?p=15