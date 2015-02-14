Закрутив этот винтик тебе откроются все двери

Закрутив этот винтик тебе откроются все карты.

Как часто у Вас происходит страх открытия сделок? Наверно всем читающим знакомо то чувство когда сидишь у монитора и не как не можешь решится, открывать или не открывать сделку и когда ты все таки решил рынок бац и начинает идти против тебя, а причина тому то что ты слишком много думал, а все из за того что не сдал этот план норматива сделок.