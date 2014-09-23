GBP/USD: Фунт растет, а доллар остановился после скачка

Во вторник фунт продемонстрировал рост против доллара США, поскольку доллар прекратил рост после недавнего скачка, пока фунт стерлингов упал по отношению к евро.

Пара GBP/USD выросла на 0,08% до 1,6372, подянвшись с минимумов начала сессии 1,6303. Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,6286, минимуме понедельника, и сопротивление на 1,6410.

Индекс USD, показывающий отношение против корзины основных валют, снизился на 0,21% до 84,62 после роста в понедельник до 84,86, самого высокого уровня с июля 2010 года. Доллар показал рост в последние месяцы на фоне ожиданий, что укрепление экономики США сподвигнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок раньше, чем рынки того ожидают.

Фунт получил поддержку, так как после шотландского референдума о независимости в прошлый четверг инвесторы сфокусировали все внимание на перспективах денежно-кредитной политики Великобритании.