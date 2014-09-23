Brent и WTI, обновив минимумы, успокоились и начали расти

Нефть марки Brent повысилась, отскочив от недельного минимума после того, как китайский индекс производства оказался гораздо крепче прогнозных величин. Это означает, что второй по объемам мировой потребитель нефти имеет все шансы на увеличение своих аппетитов.

В Лондоне на товарной бирже фьючерс на Brent вырос на 0,5%. Ситуация с увеличением цены поддерживается еще и усилившимся конфликтом на Востоке — американские и ближневосточные союзники начали бомбить позиции ИГ в Сирии. Барак Обама, похоже, твердо решил замочить террористов в сирийской пустыне и продолжить это захватывающее занятие в Ираке.



Франк Клампп, аналитик из немецкого Wuerttemberg Landesbank, заявляет: «Мы не видим провала китайской экономики в этом году. Даже если возникают какие-то точечные проседания — спрос менее важен для нефтяного рынка сейчас, чем количество поставки».

Ноябрьские фьючерсы на Brent прибавили 52 цента до 97,49 долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Неплохое движение по сравнению со вчерашним падением до 96,97 долларов. Объем всех проданных фьючерсов был приблизительно на 22% ниже 100-дневного среднего. Всего с начала 2014 года цена на Brent снизилась на 12%.

WTI с поставкой в ноябре повысилась на 61 цент, а это, на минуточку, целых 0,7%! Теперь американская нефть стоит 91,48 долларов за баррель на электронных торгах на нью-йоркской товарной бирже. Октябрьские контракты истекли вчера на 91,52 долларах за баррель.



