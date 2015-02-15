CNN-Money: четверть покупателей золота — просто безумные люди

Многие люди, которые покупают маленькие кусочки физического золота, не хотят делать из него браслет или кольцо. Они покупают золото просто потому, что считают: катастрофа неизбежна.

"Эти инвесторы убеждены - золото подорожает до $10000 за унцию (тогда как на этой неделе оно торговалось около $1224), когда правительство США взорвется", - говорит Питер Хаг, розничный продавец металлов в Kitco. Хаг называет этих людей "психами" и говорит, что таких достаточно большое количество в США — как минимум 25%.

Ни для кого не секрет, что золото уже давно рассматривается как способ страхования от стихийных бедствий. Объяснение дают простое - даже если финансовая или политическая система рухнет, золото будет по-прежнему что-то стоить. Желтый металл еще широко рассматривается в качестве инструмента хеджирования против инфляции и краха доллара. Эти две угрозы сильно беспокоят рынок сейчас, учитывая огромное количество новых напечатанных денег Федеральной резервной системой.

Но скоро возможен конец мировой торговли золотом — так говорили на конференции Inside ETF в январе представители крупнейшего интернет-магазина драгоценных металлов в Северной Америке. Эти так называемые «золотосумасшедшие» представляют большую часть клиентов для бизнеса Kitco, они покупают небольшие объемы физического золота — от 1 и 32 унций. "Эти инвесторы покупают металл, и он просто исчезает. Фактически прячется под матрас. Они хотят использовать его, когда будет конец света?", - сказал Хаг для CNNMoney.

Нерациональные страхи или весомые гарантии?



Питер Шифф инвестирует в золото на протяжении многих лет, сказал, что эта характеристика покупателей золота является несправедливой. "Опасения экономического коллапса в США нерациональны. Я думаю, что это даже более нерационально, чем когда люди довольны тем, что что-то может пойти не так", - говорит Шифф. Трудно понять доводы тех, кто ставил на золото перед крахом Lehman Brothers в сентябре 2008 года - цены подскочили с $800 за унцию в конце 2007 года до более чем $1800 в 2011 году, а центральные банки бросились к стабилизации финансовой системы и выходу из Великой рецессии.

Тем не менее, инфляция остается. Хотя, пожалуй, дефляция сейчас больше беспокоит людей во многих частях мира. И это частично объясняет, почему золото к концу недели упало до $1226.

Шифф признается, что некоторые люди такие параноидальные, что они не видят и не признают ничего, кроме физического золота. "Это слишком страшно и, возможно, они просто одержимы золотом. Но неужели они менее рациональны, чем люди, которые вообще не владеют золотом?" - спрашивает он. Шифф добавляет, что его брокерская фирма, которая продает физическое золото для поставок, рекомендует людям иметь от 5% до 15% золота в своем инвестпортфеле.