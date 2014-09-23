Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.6360, а курс продолжал восстанавливаться с минимумов пятничного закрытия около $1.6285, касаясь максимума сессии в Нью-Йорке $1.6369 и дрейфуя немного ниже в конце дня. Курс коснулся раннего минимума $1.6356 при открытии азиатской сессии до восстановления тренда к повышению, в ходе которого поднялся на $1.6391 накануне европейского открытия. Евро/стерлинг также отражал эту динамику фунта стерлингов: кросс снижался с stg0.7880 (закрытие пятницы), касаясь минимума stg0.7845 в Нью-Йорке в понедельник (закрытие на stg0.7853), расширяя этот ход в Азии до stg0.7842, и держался тяжелым накануне европейского открытия. Легкий внутренний календарь данных перенаправляет внимание этим утром на выпуск предварительного PMI в Европе (начало в 0700GMT), а затем во второй половине дня - PMI в США в 1345GMT и ФРБ Ричмонда в 1400GMT. Стерлинг остается в благоприятной среде, особенно по отношению к евро – благодаря различиям в тенденциях денежно-кредитной политики, хотя его прибыли против доллара натолкнулись на встречные ветра. Сопротивление по фунту видно в зоне от $1.6390 до $1.6405, а прорыв откроет дорогу к $1.6430/35. Поддержка видна на азиатском минимуме $1.6356, что перед сильным спросом в зоне $1.6330/20. На часовом графике фунт сформировал "голову с плечами", линия шеи не горизонтальная, направлена вверх. Следим за тестированием с возможным прорывом вниз.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6690 - 200-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 3: $1.6646 - максимум 1 сентября

Сопротивление 2: $1.6536 - минимум 25 августа, теперь сопротивление, 55-недельное скользящее среднее значение

Сопротивление 1: $1.6410 - переменная часовая поддержка / сопротивление

Текущий курс валютной пары: $1.6368

Поддержка 1: $1.6323 - поддержка 22 сентября на часовом графике

Поддержка 2: $1.6240 - поддержка 16 сентября на часовом графике

Поддержка 3: $1.6233 – нижняя граница недельного канала Боллинджера

Поддержка 4: $1.6162 - минимум 16 сентября

Комментарий: на прошлой неделе фунт поднимался к $1.6535, протестировав 55-недельное скользящее среднее значении, но медведи смогли развернуть ситуацию в свою пользу в пятницу. Поддержка на $1.6240 сейчас становится ключевой. Медведи ищут закрытия ниже нее, чтобы подтвердить понижательное давление и сместить фокус обратно к минимуму 2014. Быкам нужно закрыться выше $1.6409, чтобы обеспечить некоторую передышку, и выше $1.6535, чтобы сосредоточиться на движении выше, в район ключевых скользящих средних $1.6691-1.6789. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex