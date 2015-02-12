Повторит ли Китай сланцевую революцию?

Китай сейчас находится на ранней стадии сланцевой революции, по сути пытаясь скопировать взрыв производства сланцевого газа в США. Таким образом страна собирается бороться с критическим уровнем загрязнения воздуха и самостоятельно удовлетворять собственный спрос на энергию.

Светлое будущее

Чэнь Вэйдун, эксперт по энергетике и главный научный руководитель в China National Offshore Oil Corp (CNOOC), заявил в среду на конференции International Petroleum Week об очень интересных вещах. Оказывается, к 2020 году Китай, который сейчас является крупнейшим мировым потребителем энергии, собирается производить 30 млрд кубометров сланцевого газа в год. Для сравнения: нынешний уровень оценивается в 1,3 млрд кубометров. Рост доли гидроразрыва пластов в китайской газодобыче составит с 1% в 2015 году до 15% через пять лет.

«В прошлом году Китай пробурил 200 новых скважин (а всего их 400), и мы будем добавлять по несколько сотен в год», - сказал Чэнь Вэйдун, подтвердив ранее ходившие слухи о том, что в Поднебесной поставлена государственная цель: снизить сильную зависимость от угля, на долю которого приходится порядка 66% потребления энергии в стране.

Темное настоящее

Призывы к изменению энергетического баланса в Китае участились параллельно с ухудшением экологической ситуации. Экологичные виды топлива действительно нужны стране, в столице которой уровень загрязнения атмосферы порой в 20 раз превышает предельно допустимые уровни. В Пекине люди периодически вынуждены надевать маски, выходя на улицу. Существует даже аккаунт в микроблогах, который называется BeijingAir, который ежедневно утром публикует отчет об уровне смога в столице. Например, вчерашняя характеристика гласила «11 февраля, среда: вредно для чувствительных лиц».

«За последние 10 лет количество заболеваний раком легких в Пекине возросло на 45%. Таким образом, все понимают, что нужно перестраивать энергетику», — говорит Чен. — «Люди приходят в больницу, но медицина бессильна перед плотным ядовитым воздухом, поэтому люди просто покидают Пекин и остаются на несколько месяцев за городом, пока им не станет немного лучше».

Не всё так просто

Китай планировал свою сланцевую революцию с 2012 года, когда правительство объявило о начале внедрения гидроразрывной технологии на своих газовых резервах (крупнейших в мире, на минуточку!) и производить 60 — 80 млрд кубометров в год к 2020, но эта цель оказалась слишком амбициозной, поэтому прогноз снизили до 30 млрд. Условия бурения оказались сложнее, чем предполагалось.

Джеймс Хендерсон, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетики, прокомментировал заявления своего китайского коллеги: «У Китая — самые крупные запасы газа в мире, но одно дело — просто иметь газ, и совсем другое — это параметры типа пород, фракций ресурса, его природных резервуаров, доступа к воде. Ведь у Китая огромный дефицит воды, а фрекинг (гидроразрывное бурение) требует использования большого количества воды в процессе освобождения газа из сланцевых пластов."

Новый кризис и старые друзья

Еще Хендерсон добавил, что контролируемые государством китайские проекты по энергетическим инновациям вполне могут со временем повторить кризис на рынке энергоносителей — не хуже нынешнего, в котором сейчас обвиняют США. «Если китайский сланец «раскрутится» достаточно хорошо — это встряхнет рынки. Но вряд ли это случится в ближайшее десятилетие», — говорит он.

Мнения о том, что всё случится не сразу, придерживается и Чэнь. Он говорит, что в ближайшие пять лет стране придется больше полагаться на импорт, а рост внутреннего производства не может идти в ногу с размером спроса. «В прошлом году зависимость от импорта составила около 31%. К 2020 году эта зависимость возрастет и будет составлять до 40 — 50%», — говорит он. — «Мы получили хорошие, очень выгодные предложения от России и Туркменистана. В принципе, мы обеспечены поставкой до самого 2020 года».

Напомним, в мае прошлого года Китай и Россия договорились о контракте газоснабжения Поднебесной из Восточной Сибири по трубопроводу, а в ноябре была достигнута еще одна договоренность — о строительстве газопровода еще и из Западной Сибири.