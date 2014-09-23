Societe Generale советует продавать фунт

Шорт по фунт/доллару (

) все еще имеет смысл, говорят аналитики Societe Generale. Великобритания не подвержена крупным событийным рискам на этой неделю, а фунт получил желанную передышку после шотландского референдума: тревоги минувшей недели остались в прошлом, говорит специалист по макроэкономике Societe Generale Кит Джакс. Фунт сейчас торгуется вокруг $1.6314. Продажа фунта по отношению к доллару по-прежнему имеет смысл, считает г-н Джакс. "Как и в евро, покрытие коротких позиций было незначительным, долгосрочные перспективы экономического роста уже не такие яркие, какими они были прежде", - говорит он.