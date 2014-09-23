GBP/USD: Пара не получила катализаторов от новостей

Курс пары фунт/доллар не получил катализаторов от экономических новостей. Тем не менее, ситуация для валюты в целом складывается довольно неплохо.



Шотландия осталась в составе Великобритании, а макроэкономические показатели, несмотря на некоторые признаки недостаточно быстрого восстановления, до сих пор свидетельствуют о сравнительно уверенном состоянии экономики страны. На этом фоне особых оснований для падения курса британской валюты нет, в связи с чем можно было ожидать попытки «быков» продолжить восстановление пары. Так и случилось, в понедельник в умеренной динамике возобновились покупки валюты.

Причины такого поведения рынка, скорее всего, - это ожидание перемен в экономической политике Великобритании после проведённого референдума. Правительство будет вынуждено выполнять взятые на себя обязательства и передать местным органам власти дополнительные полномочия, в том числе и финансового характера. Неопределённость таких полномочий несколько сдерживает «бычьи» устремления, однако позитивный настрой по отношению к фунту сохраняется и может вызвать дальнейшее укрепление пары. Вчерашние торги валюта завершила ростом котировок на 85 пунктов - до уровня 1.6369 и сегодня может продолжить восстановление.

Если делать прогноз, то предполагают продолжение роста британской фунта к целевым уровням: 1.64, 1.6440, 1.6466 и 1.65. Последовательный пробой вниз уровня дневного разворота 1.6336 и ценовых уровней 1.6318, 1.6290 возобновит нисходящий тренд пары в направлении ключевого уровня поддержки 1.62.