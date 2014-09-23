UBS: рекомендации по внутридневной торговле на FX

Евро/доллар: мы не любим торговать против тренда, но, похоже, что для пары приближается время коррекции. Покупайте на текущих уровнях со стопом ниже $1.2800 и целью как минимум $1.2950;

Доллар/иена: паре пока не удается закрепиться выше Y109.00, однако неплохой спрос не позволяет ей и опуститься ниже Y108.50. Неделя началась с фиксации прибыли, явного ухудшения аппетита к риску и снижения доходности американских бондов. Поэтому продавайте пару на текущих уровнях с целью Y108.20/30, где можно развернуться в расчете на возобновление роста. Стоп в данном случае следует разместить ниже Y107.50;

Фунт/доллар: за резким ростом пары, спровоцированным объявлением результатов шотландского референдума, последовало не менее резкое снижение. Теперь британская валюта консолидируется, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения. Мы рекомендуем покупать фунт/доллар на текущих уровнях и усредняться на спадах. Стоп следует разместить ниже $1.6300;

Аусси/доллар: первые часы понедельника пара провела, консолидируясь около уровней закрытия пятницы, однако ближе к началу европейской сессии даунтренд возобновился на фоне снижения котировок железной руды и мировых фондовых индексов. Мы рекомендуем продавать на росте к $0.8950 со стопом выше $0.9020.



Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex