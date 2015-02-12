Цена на золото растет после заседания по греческому долговому вопросу

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле дорожают после внеочередного заседания Еврогруппы по греческому долговому вопросу. Встреча прошла безрезультатно и политики вновь поднимут эту тему в понедельник. О росте цен на золото свидетельствуют данные торгов.

К 8:53 по мск апрельский фьючерс на золото подорожал на $2,2 (на 0,18%) - до $1221,8 за тройскую унцию. Сразу после объявления о неудавшихся переговорах стоимость золота падала до $1216,45 за унцию, это минимум с 9 января.

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте упала на 0,5% - до $16,678 за тройскую унцию.

Внеочередное заседание совета министров финансов Еврогруппы завершилось в ночь на четверг и на нем не было принято каких-либо итоговых решений. По словам главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума, министры финансов обсудили возможность продления нынешней программы финансовой помощи Греции: со своей стороны Греция предлагает заключить промежуточное соглашение по финансированию до заключения нового окончательного соглашения.

"В глобальном смысле мнения по Греции смешанные, большинство говорят, что греческая ситуация окажет ограниченное влияние на глобальные рынки и экономику. Тем не менее, другие считают, что этот взгляд на Грецию несколько наивен. Если Греция выйдет и откажется от уплаты долгов, что помешает Испании, Италии, Ирландии и Португалии сделать то же самое?", — говорит глава отдела торгов из Mirabaud Securities Asia в Гонконге Эндрю Кларк.