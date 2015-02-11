Нефть возвращается к росту после вечернего падения

Во вторник вечером, буквально за несколько часов до закрытия торгов нефть резко пошла вниз в цене — еще в 17:00 по мск фьючерсы на Brent торговались на отметке $59,47, а затем цена пошла вниз. К закрытию фьючерсы стоили $57,49 (по данным investing.com). В то же время WTI упали с уровня $52,34 до $50,02 на закрытии.

К 12:07 по мск Brent торгуется на уровне $57,84 за баррель (рост на 0,60%), а WTI – на уровне $50,49 (рост на 0,93%).

Вчера были опубликованы прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым переизбыток нефти в мире будет до середины 2015 года, а запасы нефти в развитых странах могут дойдут до исторического рекорда в 2,83 млрд баррелей. Эксперты уверены, что рынок нефти уже «нащупал» дно и скоро сырье начнет дорожать, но более сдержанными темпами.

"Очередной отчет о значительном повышении запасов нефти в США может остановить рост цен", - говорили вчера аналитики из банка ANZ. Сегодня выйдет важный для сырьевого рынка отчет о запасах в США.

По мнению экспертов Международного энергетического агентства, сильное падение мировых цен на нефть скоро прекратится. Они утверждают, что «восстановление цен [на нефть] представляется неизбежным» - об этом пишет The Wall Street Journal. Но цены на нефть уже не вернутся к отметкам прошлых лет - в 2016 году средняя цена на нефть вырастет только до $60 за баррель. Этот рост будет сдержанным из-за увеличения добычи в США.